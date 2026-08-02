Un avion cu turiști europeni s-a prăbușit. Ce sunt misterioasele linii de la Nazca, aflate în apropiere de locul unde s-a produs tragedia

Sursa foto: Captură video Youtube

Un avion cu turiști europeni s-a prăbușit în Peru, în apropierea misterioaselor linii de la Nazca. Toate persoanele aflate la bord au murit. Află în articol ce sunt liniile de la Nazca și de ce rămân un mister pentru savanți.

Poliția din Peru anunță că 13 persoane, printre care și turiști europeni, au fost ucise într-un accident de avion în sudul Peruului, în apropierea misterioaselor linii de la Nazca, scrie The Guardian.

Autoritățile locale din Nazca au confirmat că 11 turiști și doi piloți au murit când Cessna Grand Caravan s-a prăbușit în Pueblo Viejo, la aproximativ 6 km de orașul Nazca și la aproximativ 12 km de amplasamentul Liniilor Nazca.

Pasagerii au fost identificați ca fiind șapte italieni, doi germani – despre care se crede că sunt un cuplu – și doi spanioli. Pilotul și copilotul - Americo Salazar Cuellar, respectiv Irenka Del Carpio - au murit și ei.

Turiștii din avion voiau să vadă Liniile Nazca

Avionul decolase din orașul Pisco din apropiere în jurul orei 13:00, ora locală, pentru a survola Liniile Nazca, dar câteva minute mai târziu a pierdut contactul cu turnul de control și s-a prăbușit la ora 13:20, a raportat poliția. Cauza accidentului este încă necunoscută, iar autoritățile locale au anunțat că au lansat o anchetă.

„Avem informații că 11 pasageri și doi membri ai echipajului au murit. Având în vedere gravitatea accidentului, nu există supraviețuitori. Am recuperat patru cadavre până acum”, a declarat maiorul de poliție Jorge Andrade.

„Investigația accidentului și supravegherea operațiunilor aeriene sunt responsabilitatea autorităților competente, care vor determina cauzele și vor stabili răspunderea în conformitate cu legea”, a declarat municipalitatea din Nazca într-un comunicat de sâmbătă.

Ministerul Turismului din Peru și-a exprimat într-un comunicat „profunda durere față de moartea tragică a turiștilor și a membrilor echipajului”.

Atenție! Imagini cu impact emoțional!

Pe rețelele sociale au apărut filmări care îi arată pe pompieri și polițiști lucrând în mijlocul epavei avionului care fumega în deșert. Imaginile par să arate cadavre pe nisip.

????#BREAKING: 13 KILLED IN TOURIST PLANE CRASH OVER PERU'S NAZCA LINES ????????



A small tourist plane carrying 11 passengers and two pilots crashed during a sightseeing flight over Peru's Nazca Lines, killing all 13 people on board, according to Peruvian authorities.#Peru #PlaneCrash pic.twitter.com/37BLJPe5BR — Newslive 24x7 ????︎ (@kanpurtak) August 2, 2026

Mai multe avioane s-au prăbușit, de-a lungul timpului, în apropierea Liniilor Nazca

The Guardian amintește că acest accident aviatic mortal este departe de a fi primul de pe situl patrimoniului mondial UNESCO, care atrage sute de mii de turiști în fiecare an. Mai mulți operatori concurează pentru a oferi survoluri ale liniilor emblematice care datează din anii 200-700 d.Hr., pe fondul unor îngrijorări serioase cu privire la siguranța aeronavelor.

În 2022, un alt accident aviatic a ucis șapte persoane, inclusiv doi chilieni și trei cetățeni olandezi. În octombrie 2010, patru turiști britanici și doi membri ai echipajului au fost uciși când un avion mic operat de AirNasca s-a prăbușit după ce a survolat Liniile Nazaca. La începutul aceluiași an, trei chilieni și patru peruvieni au murit când un Cessna 206 s-a prăbușit. În aprilie 2008, cinci turiști francezi au fost uciși într-un alt accident, dar pilotul a supraviețuit.

Ce sunt misterioasele linii de la Nazca

În timp ce un avion se înalță deasupra deșertului înalt din sudul Peruului, rocile și nisipul încep să își schimbe forma. Linii albe evoluează treptat din bej și roșu-ruginiu. Fâșii albe traversează deșertul. Peisajul se schimbă pe măsură ce liniile prind contur pentru a forma modele geometrice simple: trapeze, linii drepte, dreptunghiuri, triunghiuri și vârtejuri. Unele dintre vârtejuri și zig-zaguri încep să formeze forme mai distincte: colibri, un păianjen, o maimuță. Acestea sunt celebrele linii de la Nazaca - subiect de mister de peste 80 de ani, scrie Național Geographic. Gravurile misterioase din deșert sunt complet vizibile doar din aer.

Consternado por la noticia.

El vídeo, está grabado por mi hace 6 meses.

Fatal accidente en las líneas de #nazca pic.twitter.com/NP8IaJ2szp — Prudencio Exojo (@Exojo) August 2, 2026

Cum s-au format Liniile Nazca? Au fost implicați extratereștri?

Liniile se găsesc într-o regiune din Peru, la puțin peste 320 km sud-est de Lima, în apropierea orașului modern Nazca. În total, există peste 800 de linii drepte, 300 de figuri geometrice și 70 de modele de animale și plante, numite și biomorfe. Unele dintre liniile drepte se întind pe o distanță de până la 48 de kilometri, în timp ce biomorfele au o lungime cuprinsă între 15 și 360 de metri (la fel de mari ca Empire State Building).

Arheologul peruvian Toribio Mejia Xesspe a fost primul care a studiat sistematic liniile, în 1926. Cu toate acestea, deoarece liniile sunt practic imposibil de identificat de la nivelul solului, ele au fost aduse la cunoștința publicului abia odată cu apariția zborului - de către piloții care zburau cu avioane comerciale deasupra Peru în anii 1930.

Profesorul american Paul Kosok a investigat și s-a trezit la baza unei linii pe 22 iunie 1941. Kosok a numit întinderea de 310 mile pătrate de deșert înalt „cea mai mare carte de astronomie din lume”. Kosok a fost urmată de germanca Maria Reiche, care a devenit cunoscută sub numele de Doamna Liniilor. Reiche a studiat liniile timp de 40 de ani și a luptat cu neclintire pentru teoriile sale despre scopul astronomic și calendaristic al acestora (a primit o bursă National Geographic în 1974 pentru munca sa). Reiche s-a luptat de una singură pentru a proteja situl; a locuit chiar și într-o căsuță lângă deșert, pentru a putea proteja personal liniile de vizitatorii nesăbuiți.

Liniile respective sunt cunoscute sub numele de geoglife – desene pe sol realizate prin îndepărtarea rocilor și a pământului pentru a crea o imagine. Pietrele care acoperă deșertul s-au oxidat și s-au deteriorat, devenind de o culoare ruginie intensă, iar atunci când primii 30-38 cm de rocă sunt îndepărtați, este expus un nisip de culoare deschisă, cu contrast puternic. Deoarece există atât de puține ploi, vânt și eroziune în zonă, desenele expuse au rămas în mare parte intacte timp de 500 până la 2000 de ani.

Oamenii de știință cred că majoritatea liniilor au fost realizate de poporul Nazca, care a prosperat între anii 1 și 700 d.Hr.

Teorii despre originea Liniilor Nazca

Teoriile astronomice Kosok-Reiche au rămas valabile până în anii 1970, când un grup de cercetători americani a sosit în Peru pentru a studia liniile. Acest nou val de cercetare a început să scoată la iveală viziunea arheo-astronomică asupra liniilor (ca să nu mai vorbim de teoriile radicale din anii '60 referitoare la extratereștri și astronauți antici).

Johan Reinhard, explorator al National Geographic, a adus o abordare multidisciplinară analizei liniilor: „Uitați-vă la marele sistem ecologic, ce este în jurul orașului Nazca, unde se aflau oamenii Nazca”.

Într-o regiune care primește doar aproximativ 20 de minute de ploaie pe an, apa era în mod clar un factor important.

„Se pare că majoritatea liniilor nu indicau nimic la orizontul geografic sau ceresc, ci mai degrabă duceau către locuri unde se desfășurau ritualuri pentru a obține apă și fertilitatea culturilor”, a scris Reinhard în cartea sa "Liniile Nazca: O nouă perspectivă asupra originii și semnificațiilor lor".

Și Anthony Aveni, fost beneficiar al unor granturi National Geographic, este de acord cu această ipoteză: „Descoperirile noastre au arătat clar că liniile drepte și trapezoizii sunt legate de apă... dar nu sunt folosite pentru a găsi apă, ci mai degrabă pentru ritualuri.”

„Trapezoizii sunt spații mari și largi în care oamenii pot intra și ieși. Ritualurile erau probabil legate de nevoia antică de a împăca sau de a plăti o datorie față de zei... probabil de a implora apa”, spune Aveni.

Reinhard subliniază că modelele și temele spiralate au fost găsite și în alte situri peruviene antice. Simbolismul animalic este comun în Anzi și se găsește în biomorfele desenate pe câmpia Nazca: păianjenii sunt considerați un semn al ploii, colibri sunt asociați cu fertilitatea, iar maimuțele se găsesc în Amazon - o zonă cu apă din abundență.

„Nicio evaluare singulară nu dovedește o teorie despre linii, dar combinația dintre arheologie, etnoistorie și antropologie construiește un caz solid”, spune Reinhard.