F-35 down. Bijuteria armatei americane s-a prăbușit în SUA, dar pilotul a reușit să se catapulteze (Video)

Potrivit unui purtător de cuvânt al US Marine Corps, pilotul a reușit să se catapulteze din avionul de generația a V-a, fiind ulteior dus la o unitate medicală pentru investigații.

Cauzele prăbușirii rămân deocamdată necunoscute, însă autoritățile militare au deschis deja o anchetă pentru a stabili ce a dus la producerea incidentului. Între timp, pe rețelele de socializare au apărut imagini foto și video care surprind epava aeronavei la sol.

Evenimentul a avut loc în apropierea Bazei Aeriene Miramar, situată la aproximativ 16 kilometri nord de San Diego. Conform datelor furnizate de CBS News, scrie DefenseRomania, baza adăpostește peste 15.000 de pușcași marini și personal civil, găzduind totodată comandamentul Flotilei 3 Aeriene a Infanteriei Marine americane.

Seria de incidente în care au fost implicate aparate de vânătoare F-35 nu este însă una nouă. În iulie 2025, un alt pilot s-a catapultat în comitatul Fresno, California; prăbușirea a provocat un incendiu redus de vegetație, iar aviatorul a scăpat nevătămat. Tot în 2025, dar în luna ianuarie, un F-35 aparținând Forțelor Aeriene s-a prăbușit în timpul unui exercițiu la Baza Eielson din Alaska, în urma unei avarii majore în zbor. Înregistrările video de la acea dată arată aeronava intrând în vrie și explodând la contactul cu solul, pilotul reușind să se salveze în ultimul moment prin catapultare.

Un caz deosebit s-a înregistrat în 2024, când un pilot al Infanteriei Marine s-a catapultat din cauza unor defecțiuni tehnice succesive survenite pe timp de furtună. Lăsat fără comandă directă, F-35-ul a continuat să zboare autonom timp de 11 minute, parcurgând peste 110 kilometri până la prăbușirea pe un teren privat. Pilotul a aterizat în siguranță pe o alee, apelând singur serviciul 911. Epava a fost descoperită de-abia a doua zi, iar concluziile anchetei au arătat că decizia de catapultare a fost nejustificată.

În privința prăbușirii de astăzi, investigațiile sunt în plină desfășurare.

Programul F-35, între cifre record și extindere globală

În ciuda acestor incidente, F-35 rămâne unul dintre cele mai de succes programe militare din istoria SUA și a partenerilor săi. Conform datelor publicate de DefenseRomania la începutul acestui an, producătorul Lockheed Martin a livrat 191 de unități în cursul anului 2025, depășind precedentul record de 142 de aparate. Cu un ritm de fabricație de cinci ori mai rapid decât al oricărui alt avion de vânătoare aliat aflat în producție, programul dă dovezi clare de maturitate și scări de producție masive.

Apetitul internațional pentru aeronava de generația a 5-a este în plină expansiune. În acest context, România a semnat achiziția a 32 de avioane F-35 Lightning II în varianta avansată Block 4, primele livrări fiind programate după anul 2030.

În prezent, peste 1.300 de aeronave F-35 se află în serviciu activ în cadrul a 12 state partenere, confirmând standardele ridicate de fiabilitate și eficiență ale platformei. Pentru a garanta securitatea globală în următoarele decenii, Lockheed Martin rămâne angajată în modernizarea continuă a flotei și în acordarea de suport tehnic tuturor națiunilor aliate.