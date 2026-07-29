Administrația Trump accelerează deportările în SUA. Solicitanții de azil ar putea fi expulzați mult mai rapid

Donald Trump, președintele SUA Foto: Agerpres

Administrația Trump va accelera expulzarea solicitanților de azil. Va fi extinsă utilizarea unei proceduri rapide care permite îndepărtarea migranților fără o audiere.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat marţi o schimbare în procedura de solicitare de azil în SUA, o reformă prezentată drept o simplificare, dar care ar putea accelera expulzarea a sute de mii de solicitanţi de azil, relatează AFP.

Odată cu această schimbare a legislaţiei privind imigraţia, cererile de azil vor putea fi de acum adresate direct unui judecător pentru imigraţie, fără o întrevedere prealabilă cu un agent al Serviciului de imigrări.

444.724 de persoane a căror procedură este în curs "ar putea fi afectate"

Sistemul actual, care permite două treceri în revistă ale dosarului, "le permite străinilor să încerce să aibă o a doua şansă la azil", acuză Departamentul Securităţii Interne într-un comunicat.

Noile dispoziţii "vor scurta timpul total petrecut de agenţii pentru azil şi de judecătorii pentru imigraţie pentru a decide asupra cererilor de azil", mai subliniază ministerul.

Prin urmare, 444.724 de persoane a căror procedură este în curs "ar putea fi afectate" de această nouă reglementare, din cele aproape 1,5 milioane de dosare în curs de examinare, precizează ministerul.

"Sistemul de azil american există pentru a proteja persoanele care se tem cu adevărat de persecuţii", a declarat Joseph Edlow, directorul Serviciilor pentru cetăţenie şi imigraţiei (USCIS), agenţie a ministerului însărcinată în special cu cererile de azil.

Reforma anunţată marţi, cu efect imediat, "va face în aşa fel încât resursele să fie consacrate tratării rapide a acestor cereri, mai degrabă decât a celor ale persoanelor care încearcă să folosească sistemul ca pe o lacună legală", rămânând pe teritoriul SUA timpul în care este aşteptată o decizie finală, a adăugat el, citat în comunicat.

Reales la Casa Albă pentru promisiunea de a înăspri politica privind migraţia, Donald Trump şi guvernul său şi-au înmulţit măsurile în acest sens şi au derulat o campanie de expulzare masivă a migranţilor fără documente legale care trăiesc în SUA, conform Agerpres.

Planul lui Trump de expulzare în masă a migranților, blocat de o instanță federală

Politica administrației Trump privind expulzările accelerate s-a lovit în repetate rânduri de opoziția instanțelor federale. O judecătoare din SUA a suspendat anul trecut extinderea procedurii la nivel național, apreciind că aceasta poate încălca dreptul migranților la o procedură echitabilă.

Procedura de „expulzare accelerată” era utilizată de aproape trei decenii pentru a îndepărta rapid migranți reținuți la granița cu Mexicul, dacă nu puteau dovedi că se aflau în Statele Unite de cel puțin două săptămâni. Însă administrația Trump a extins mecanismul la nivel național, vizând migranți care trăiau pe teritoriul american pe o perioadă de până la doi ani.

Într-o hotărâre publicată anul trecut, judecătoarea Jia Cobb a explicat că această aplicare extinsă riscă să conducă la expulzarea unor persoane „în mod eronat”, fără acces la o procedură legală și fără posibilitatea de a dovedi că se află în Statele Unite de mai mult timp.

„Spre deosebire de grupul de persoane vizate inițial, cele arestate la frontieră, imediat după trecere, categoria pe care Guvernul o țintește acum prin expulzarea accelerată a intrat în țara noastră de mult timp”, a arătat judecătoarea.

Cobb a respins argumentul administrației Trump potrivit căruia migranții care au intrat ilegal nu ar avea niciun drept constituțional. „Apărând această procedură expeditivă, Guvernul avansează un argument cu adevărat stupefiant: cei care au intrat ilegal în țară nu au dreptul la nicio procedură, în baza celui de-al Cincilea Amendament, și pot conta doar pe o eventuală măsură de grațiere a Congresului. Dacă ar fi adevărat, nu doar străinii, ci toată lumea s-ar afla în pericol”, a subliniat Cobb.

Al Cincilea Amendament al Constituției americane garantează dreptul oricărei persoane de a fi protejată de abuzuri guvernamentale în cadrul unei proceduri judiciare.

Procesul în care s-a pronunțat judecătoarea a fost deschis de organizația pentru drepturile migranților Make the Road New York. În motivare, Cobb a precizat că instanța „nu pune la îndoială constituționalitatea legii expulzărilor accelerate și nici aplicarea acesteia la frontieră”, ci doar extinderea sa la nivel național.

Decizia a venit după ce, în august 2025, aceeași judecătoare a blocat o altă măsură a administrației Trump, care ar fi permis deportarea rapidă a sute de mii de migranți intrați în SUA în cadrul unor programe umanitare inițiate de administrația Biden.

Una dintre marile teme de campanie ale lui Donald Trump a fost promisiunea expulzării a milioane de migranți fără acte. Totuși, inițiativele sale în acest sens s-au lovit în repetate rânduri de hotărâri judecătorești, pe motiv că persoanele vizate trebuie să beneficieze de dreptul la o procedură corectă.

Judecătoarea Cobb a atras atenția că prioritizarea vitezei „peste orice altceva” riscă să ducă inevitabil la expulzarea în mod eronat a unor persoane. Ea a calificat procedura drept una „sumară”, care încalcă drepturile fundamentale prevăzute de Constituția americană, conform Reuters.

Trump a pus tunurile și pe Curtea Supremă pentru că i-a interzis să expulzeze imigranți

Preşedintele american Donald Trump a criticat și Curtea Supremă, cu majoritate conservatoare, în lupta sa cu migranții. Curtea i-a administrat mai multe înfrângeri anul trecut, prelungind interdicţia de expulzare a imigranţilor venezueleni în temeiul unei legi de urgenţă, notează Agerpres și AFP.

"Curtea Supremă nu ne permite să alungăm criminalii din ţara noastră", a acuzat Donald Trump într-un mesaj scris cu majuscule pe reţeaua sa Truth Social . Cea mai înaltă instanţă a ţării "nu mă lasă să fac ceea ce am promis", s-a plâns el.

Republicanul a făcut din combaterea imigraţiei ilegale o prioritate absolută, evocând o "invazie" a Statelor Unite de către "criminali din străinătate" şi comunicând pe larg despre expulzările imigranţilor. Dar agenda sa de expulzări în masă a fost zădărnicită sau încetinită de multiple hotărâri ale justiţiei.

Mai multe tribunale şi curţi de apel federale, ca şi însăşi Curtea Supremă pe 19 aprilie 2025, au blocat deja provizoriu utilizarea legii din 1798 privind "inamicii străini", utilizată până atunci exclusiv în timp de război, pe motiv că persoanele vizate trebuie să îşi poată exercita drepturile.

Donald Trump a invocat această lege într-o decret prezidenţial emis pe 15 martie 2025 împotriva bandei venezuelene Tren de Aragua, declarată organizaţie "teroristă" de către Washington în februarie, în aceeaşi zi cu expulzarea a aproximativ 250 de persoane, marea majoritate venezueleni acuzaţi că aparţin bandei.

Mai mult de jumătate au fost deportaţi în temeiul legii din 1798.

În total, aproximativ 300 de imigranţi au fost deportaţi în El Salvador, unde au fost încarceraţi într-o închisoare de maximă securitate cunoscută pentru condiţiile dure de detenţie.

În decizia sa, cu şapte voturi pentru, patru judecători conservatori, printre care preşedintele Curţii Supreme, John Roberts, şi trei progresişti, contra două ale judecătorilor cei mai conservatori, Curtea a prelungit până la un nou ordin interdicţia pronunţaţă pe 19 aprilie.

Ea trimite dosarul cazul înapoi la o curte federală de apel pentru a stabili legalitatea utilizării acestei legi şi condiţiile în care persoanele vizate pot contesta în justiţie expulzarea lor.

Curtea a insistat asupra caracterului expeditiv al procesului, exprimându-şi îngrijorarea în legătură cu o "notificare cu doar 24 de ore înainte de deportare, fără a fi oferită nicio informaţie cu privire la drepturile de a o contesta".

Într-o decizie unanimă, cei nouă judecători au decis că persoanele ameninţate cu expulzarea în temeiul acestei legi trebuie să o poată contesta în instanţă, contrar afirmaţiilor administraţiei Trump, şi ar trebui să fie notificate într-un "termen rezonabil".

Cu toate acestea, Curtea a asigurat că este pe deplin conştientă de "interesele de securitate naţională" invocate de guvern şi, prin urmare, a recomandat ca instanţele inferioare să se pronunţe "rapid".

Administraţia Trump a ameninţat pe în mai 2025 că va "suspenda" drepturile la apel ale imigranţilor vizaţi de planul său de deportare în masă dacă judecătorii vor continua să o obstrucţioneze.

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