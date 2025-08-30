Planul lui Trump de expulzare în masă a migranților, blocat de o instanță federală

O judecătoare federală din Statele Unite, Jia Cobb, a suspendat politica administrației Trump privind extinderea procedurii de „expulzare accelerată”, considerând că aceasta încalcă drepturile constituționale ale migranților. Decizia reprezintă un nou obstacol pentru planul fostului președinte de a implementa expulzări în masă, potrivit Reuters.

Procedura de „expulzare accelerată” era utilizată de aproape trei decenii pentru a îndepărta rapid migranți reținuți la granița cu Mexicul, dacă nu puteau dovedi că se aflau în Statele Unite de cel puțin două săptămâni. Însă administrația Trump a extins mecanismul la nivel național, vizând migranți care trăiau pe teritoriul american pe o perioadă de până la doi ani.

Într-o hotărâre publicată vineri seara, judecătoarea Cobb a explicat că această aplicare extinsă riscă să conducă la expulzarea unor persoane „în mod eronat”, fără acces la o procedură legală și fără posibilitatea de a dovedi că se află în Statele Unite de mai mult timp.

„Spre deosebire de grupul de persoane vizate inițial – cele arestate la frontieră, imediat după trecere –, categoria pe care Guvernul o țintește acum prin expulzarea accelerată a intrat în țara noastră de mult timp”, a arătat judecătoarea.

Cobb a respins argumentul administrației Trump potrivit căruia migranții care au intrat ilegal nu ar avea niciun drept constituțional. „Apărând această procedură expeditivă, Guvernul avansează un argument cu adevărat stupefiant: cei care au intrat ilegal în țară nu au dreptul la nicio procedură, în baza celui de-al Cincilea Amendament, și pot conta doar pe o eventuală măsură de grațiere a Congresului. Dacă ar fi adevărat, nu doar străinii, ci toată lumea s-ar afla în pericol”, a subliniat Cobb.

Al Cincilea Amendament al Constituției americane garantează dreptul oricărei persoane de a fi protejată de abuzuri guvernamentale în cadrul unei proceduri judiciare.

Procesul în care s-a pronunțat judecătoarea a fost deschis de organizația pentru drepturile migranților Make the Road New York. În motivare, Cobb a precizat că instanța „nu pune la îndoială constituționalitatea legii expulzărilor accelerate și nici aplicarea acesteia la frontieră”, ci doar extinderea sa la nivel național.

Decizia survine după ce, la începutul acestei luni, aceeași judecătoare a blocat o altă măsură a administrației Trump, care ar fi permis deportarea rapidă a sute de mii de migranți intrați în SUA în cadrul unor programe umanitare inițiate de administrația Biden.

Una dintre marile teme de campanie ale lui Donald Trump a fost promisiunea expulzării a milioane de migranți fără acte. Totuși, inițiativele sale în acest sens s-au lovit în repetate rânduri de hotărâri judecătorești, pe motiv că persoanele vizate trebuie să beneficieze de dreptul la o procedură corectă.

Judecătoarea Cobb a atras atenția că prioritizarea vitezei „peste orice altceva” riscă să ducă inevitabil la expulzarea în mod eronat a unor persoane. Ea a calificat procedura drept una „sumară”, care încalcă drepturile fundamentale prevăzute de Constituția americană.

