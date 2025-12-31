Mariana Badea: Să nu luăm cu noi, în următorul an, măcar câteva dintre manelele lingvistice jenante, enervante și stresante pentru toți ocrotitorii limbii române!

Mariana Badea speră să nu luăm cu noi, în 2026, greșelile gramaticale din 2025... dar credeți că se va întâmpla asta? Rămâne de văzut. Să fim optimiști că le vom lăsa în 2025!

„CELE MAI RĂSPÂNDITE MANELE LINGVISTICE. DOAR CÂTEVA...



MOTTO: „Manelele sunt negrul de sub unghiile netăiate ale societăţii româneşti contemporane.” (GEORGE PRUTEANU)



Să nu luăm cu noi, în următorul an, măcar câteva dintre manelele lingvistice jenante, enervante și stresante pentru toți ocrotitorii limbii române!



1) Eu sunt „PROFESOARĂ de cuvinte”, așa cum scrie și în prezentarea mea de pe Facebook. Vă rog, nu-mi mai ziceți „profesor”, că sunt o „doamnă profesoară”!



2) Urările cu „împlinirea viselor” sunt de „Doamne ferește!”, pentru că visele pot fi și coșmaruri sau ceva „de vise rele”, de aceea sună mai mult a blestem... Sunt și literați care le doresc fiicelor/fiilor „să-ți împlinești visele!”.



Forma corectă este „VISURI”, cu sensul „IDEALURI, ASPIRAȚII, NĂZUINȚE”, iar în funcție de context, pot fi și „speranțe” împlinite!



3) Termenii „MAXIM”/„MINIM” sunt întotdeauna adjective, adică determină un substantiv: „bucurii maxime”, „bunăstare maximă”, „realizări maxime”, „procent minim” etc. Adverbul „MAXIMUM”/„MINIMUM” este urmat de cifre (numerale): „Va costa maximum/minimum 30 DE roni.” (de la numărul 20 în sus, este OBLIGATORIE prepoziția DE!, deși toate reclamele exprimă greșit prețurile, 37,99 lei etc. Cât plătesc firmele de reclame acestor agramați?! Sau poate așa li se dă agramaților textul...). Locuțiunea adverbială „LA MAXIMUM” are sensul „în cel mai înalt grad”: „Mi-a plăcut la maximum spectacolul!” (NU: Mi-a plăcut maxim spectacolul).

4) Se spune corect: VOIAM, VOIAI, VOIA, VOIAȚI, VOIAU etc.! Incorect și enervant: „vRoiam, vRoiai, vRoiați, vRoiau” etc. NU EXISTĂ verbul „a vRoi”, ci rostirea greșită este doar o formă hibridă și nefericită între A VREA și A VOI!



5) Inepția inepțiilor este gruparea „CA ȘI” folosită pentru evitarea cacofoniei și, adesea, când aceasta nici nu există: „CA ȘI” înseamnă „la fel ca”, „identic cu”, „aidoma cu”: Are o bicicletă roșie, ca și a mea (la fel ca a mea).

CORECT: S-a angajat ca inginer. INCORECT: S-a angajat ca și inginer. S-a angajat la fel ca/identic cu/aidoma cu inginer.



DOOM-3: «Norma literară condamnă folosirea lui ca şi (sau ca virgulă) în loc de ca pentru evitarea cacofoniilor (şi cu atât mai mult când acest pericol nu există), în construcţii de tipul ca şi consilier/ ca virgulă consilier - care pot fi înlocuite prin construcţii directe precum „a fost numit consilier” sau „l-a luat drept consilier”/„în calitate de consilier”».



*

Inepția inepțiilor este și să spui cuvântul „virgulă”, ca să eviți o cacofonie. Semnele de punctuație, așa cum este virgula, NU se rostesc, doar se scriu.



Cum ar suna să se spună așa: „Linie de dialog Mihai virgulă ce mai faci semnul întrebării. Linie de dialog Bine virgulă răspunde Mihai punct Sunt la munte semnul exclamării.”



*

P.S. Dacă s-ar fi procurat măcar „Bumerangul cuvintelor. Studiu de manele lingvistice”, nu ne-am mai chinui cu aceste erori de exprimare pe rețelele de socializare..., sigur, dacă cine are cartea ar fi și citit-o!



Eu am cumpărat de la editură și am dăruit multor persoane „Bumerangul”, numai din dragoste pentru limba română corectă și ca să nu mă mai stresez. Dar nici aceste „cunoștințe” nu au deschis cartea, pentru că văd, pe postările lor de pe Facebook, aceleași și aceleași greșeli impardonabile. Și unii sunt profesori universitari sau lingviști de renume...



Una dintre dorințele mele pentru anul 2026 este aceea de a întâlni mai puține erori de limbă și, mai deloc, astfel de postări.



***



„Nu este greu să înveți mai multe. Ceea ce este cu adevărat greu este să te dezbari de lucrurile învățate greșit.” (Martin H. Fischer) - a scris Mariana Badea pe Facebook.

