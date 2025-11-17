Prof. Bogdan Cristescu, Director General, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, Ministerul Educației și Cercetării, a explicat că, deși mulți se plâng că programa școlară este prea încărcată, comparația cu programele din trecut arată că nu este chiar așa.

Potrivit profesorului, societatea și modul de învățare s-au schimbat, adică accentul nu mai este doar pe acumularea de cunoștințe, ci pe formarea competențelor, care pot fi dezvoltate prin diverse conținuturi.

„Ne-am întâlnit de multe ori cu ideea că în școala românească se învață prea mult. Se discută despre simplificarea materiei, despre accentuarea pe unități de conținut esențiale. Unde ne situăm între prea mult și prea puțin?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Majoritatea părinților și elevilor, împreună cu profesorii, se plâng de o programă prea încărcată. Dacă am compara această programă cu programa pe care am avut-o când eram noi elevi - la matematică făceam polinoamele în clasa a VIII-a, acum se fac în clasa a XII-a - nu știu dacă aș susține acest argument.

Pe de altă parte, știm cu toții că societatea s-a schimbat, copiii s-au schimbat, abordarea învățării s-a schimbat, pentru că nu mai vorbim de conținuturi, ci de formarea de competențe, iar această formare de competențe se poate realiza prin diverse teme de conținut.

Sigur, poate un coleg de matematică sau de fizică va spune că anumite conținuturi sunt esențiale, poate un coleg de istorie va spune că alte conținuturi sunt esențiale.

În realitate, trebuie să găsim un echilibru între a păstra cantitatea de informații necesare pentru formarea competențelor într-o zonă care să dea elevului posibilitatea de a crește și de a învăța, pentru că, în secunda în care se simte copleșit de ceea ce are de făcut, nu va mai da rezultate”, a spus prof. Bogdan Cristescu.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Noile planuri-cadru pentru liceu, adoptate. Când vom vedea nouă formă a Bacalaureatului și ce se întâmplă cu orele de istorie / video

Echilibru între teme și bucuria vârstei

Prof. Bogdan Cristescu a explicat că este important ca elevii să aibă timp pentru a-și trăi copilăria, să învețe cu plăcere, dar și să își atingă potențialul maxim.

Potrivit acestuia, echilibrul între teme, învățare și bucuria copilăriei nu poate fi asigurat doar prin reguli ale Ministerului Educației, ci necesită colaborare între școală, profesori și părinți.

„Copiii sunt sau pot fi copleșiți de teme și nu numai de teme, dar și de pregătirea privată, de meditații. Cred că Ministerul trebuie să aibă în vedere - și sunt convins că are în vedere - și acest aspect: Ca elevii noștri să aibă și copilărie, și să învețe cu drag, să aibă un echilibru între teme, între sarcina cunoașterii și bucuria vârstei”, a spus Sorin Ivan.

„Suntem perfect de acord. Trebuie să avem grijă ca ei să aibă copilărie. Pe de altă parte, trebuie să avem grijă ca în școală fiecare copil să-și poată atinge potențialul maxim.

În aceeași măsură, trebuie să avem grijă și de colegii profesori, pentru că știm că atunci când lucrezi cu un copil care este obosit sau cu un copil care nu înțelege de ce învață niște lucruri și cu care nu apuci să interacționezi la nivel personal pentru a-l convinge, lucrurile merg mult mai greu.

Atunci când faci fără tragere de inimă ceva, ți-e mai greu și le e mai greu și celor din jur. Și atunci, da, abordarea trebuie să aibă în vedere și copiii, și colegii profesori, și comunicarea cu părinții.

Eu am fost în situații în care, la ședința cu părinții, ceilalți părinți cereau mai multe teme deoarece: „Dacă nu dă doamna, copiii nu fac”. Deci, trebuie păstrat un echilibru, dar acest echilibru nu poate fi asigurat doar de Minister prin regulamente și metodologie. Aici este o acțiune comună”, a spus prof. Bogdan Cristescu la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

Video: