Un veteran al armatei, în vârstă de 88 de ani, încă lucrează cu normă întreagă după ce și-a pierdut pensia

Ed Bambas, din Michigan, a devenit simbolul demnității și al luptei de zi cu zi, după ce imaginile cu el lucrând ca casier într-un supermarket au fost vizionate de milioane de oameni. Bărbatul, veteran al armatei SUA, se pensionase în 1999 de la General Motors, convins că își va trăi ultimii ani în liniște, alături de soția sa.

„Mă simțeam confortabil. Aveam casa mea, o viață echilibrată și nicio grijă financiară”, a mărturisit Ed într-un interviu pentru WXYZ, conform Ladbible.

Situația s-a schimbat radical în 2012, când General Motors a intrat în faliment, iar Bambas a pierdut pensia și asigurarea de sănătate. În același timp, soția sa s-a îmbolnăvit grav, iar costurile medicale l-au împins într-o luptă continuă cu facturile.

Soție bolnavă, pensie dispărută, muncă din nou

Soția lui Ed a decedat în urmă cu șapte ani. În ultimii ani, el a fost îngrijitorul ei cu normă întreagă, epuizându-și economiile și ajungând fără nicio sursă de venit. După moartea ei, veteranul nu a mai putut menține plata chiriei și a datoriilor medicale, astfel că, la 80 de ani, s-a întors la muncă.

Mai întâi a lucrat la Ace Hardware, apoi a obținut un post de casier la Meijer, unde a fost surprins de clienți lucrând cu răbdare, opt ore și jumătate pe zi.

„Sunt norocos că Dumnezeu mi-a dat un corp suficient de puternic să rezist. Știam că trebuie să fac asta”, a spus el.

Campanie pentru demnitate

Povestea sa a impresionat un influencer australian, Samuel Weidenhofer, care a lansat o campanie GoFundMe. În numai câteva zile, donațiile au depășit 1,5 milioane de dolari. Influencerul a anunțat că lucrează la deschiderea unui cont bancar dedicat în care vor fi transferate fondurile, urmând ca veteranul să fie surprins cu suma strânsă.

Organizatorii spun că speră ca Ed să nu mai fie nevoit să lucreze cinci zile pe săptămână și să poată trăi, în sfârșit, „așa cum merită un veteran”.

Lecția unui destin

Cazul lui Ed Bambas readuce în atenție realitatea dură a celor care, deși au muncit toată viața, ajung la vârste înaintate fără siguranță financiară. De data aceasta, comunitatea digitală a reușit să transforme o dramă personală într-o șansă la demnitate.

O dovadă, spun cei care au donat, că uneori oamenii pot face cu adevărat bine.