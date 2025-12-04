Germania, decizie în urma incursiunilor Rusiei în spațiul NATO

Forțele aeriene germane au declarat că relocarea reprezintă o reacție la cele mai recente încălcări de către Rusia ale spațiului aerian NATO în regiunea baltică, pe lângă incursiunile dronelor kamikaze.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat dislocarea la mijlocul lunii octombrie. Aceasta este planificată să dureze până în luna martie.

'Cu această misiune, trupele noastre aduc o contribuție valoroasă la protejarea regiunii estice a NATO, alături de aripa noastră de reacție rapidă staționată în România din august', a declarat comandantul forțelor aeriene germane, general-locotenentul Holger Neumann.

Germania dorește să transmită astfel sprijinul său pentru Polonia și NATO în ansamblu, a adăugat Neumann.

Avioane germane au fost staționate la Malbork, la circa 60 de kilometri sud-est de Gdansk și 80 de kilometri vest de enclava rusă Kaliningrad, în august și septembrie.

Avioanele sunt însoțite de aproximativ 150 de persoane, inclusiv piloți, tehnicieni, gărzi și polițiști militari, precizează Agerpres.