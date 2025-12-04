€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri Internațional Germania, decizie în urma incursiunilor Rusiei în spațiul NATO
Data publicării: 17:31 04 Dec 2025

Germania, decizie în urma incursiunilor Rusiei în spațiul NATO
Autor: Crişan Andreescu

Eurofighter Typhoon
 

Mai multe avioane de luptă germane Eurofighter Typhoon au decolat joi de la baza aeriană Nörvenich, lângă Köln, îndreptându-se către baza aeriană poloneză Malbork, la sud-est de Gdansk, pentru a consolida flancul estic al NATO, relatează joi dpa.

Forțele aeriene germane au declarat că relocarea reprezintă o reacție la cele mai recente încălcări de către Rusia ale spațiului aerian NATO în regiunea baltică, pe lângă incursiunile dronelor kamikaze.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat dislocarea la mijlocul lunii octombrie. Aceasta este planificată să dureze până în luna martie.

'Cu această misiune, trupele noastre aduc o contribuție valoroasă la protejarea regiunii estice a NATO, alături de aripa noastră de reacție rapidă staționată în România din august', a declarat comandantul forțelor aeriene germane, general-locotenentul Holger Neumann.

Germania dorește să transmită astfel sprijinul său pentru Polonia și NATO în ansamblu, a adăugat Neumann.

Avioane germane au fost staționate la Malbork, la circa 60 de kilometri sud-est de Gdansk și 80 de kilometri vest de enclava rusă Kaliningrad, în august și septembrie.

Avioanele sunt însoțite de aproximativ 150 de persoane, inclusiv piloți, tehnicieni, gărzi și polițiști militari, precizează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Colegiul Medicilor cere soluții urgente. Lipsa apei afectează actul medical în Prahova
Publicat acum 9 minute
Recrutare forțată de către Rusia în teritoriile ucrainene ocupate - încălcări ale dreptului internațional
Publicat acum 17 minute
Germania nu mai e Germania de acum 10 ani: De ce primii doi ani acolo îi întorc pe români din drum
Publicat acum 35 minute
Primul RMN mobil din România: Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași aduce tehnologia direct la pacienți
Publicat acum 44 minute
Un an de la anularea alegerilor: Zuckerman și Caramitru fac analiza momentului
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close