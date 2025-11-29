€ 5.0906
Biletele de la Luvru se scumpesc cu 45% pentru unii turiști
Data actualizării: 09:30 29 Noi 2025 | Data publicării: 08:52 29 Noi 2025

Biletele de la Luvru se scumpesc cu 45% pentru unii turiști
Autor: Iulia Horovei

Muzeul Luvru jefuit Muzeul Luvru din Paris. Se scumpesc biltele începând cu anul 2026. Sursa foto: Pixabay
 

Muzeul Luvru din Paris va scumpi biletele cu 45% pentru o mare parte dintre vizitatori.

Prețurile biletelor pentru Muzeul Luvru din Paris vor crește cu 45% pentru majoritatea vizitatorilor din afara Uniunii Europene, a decis consiliul muzeului.

Cine va fi afectat de scumpiri

De la începutul anului viitor, turiștii din țări precum SUA, Marea Britanie și China vor trebui să plătească 32 de euro pentru a intra în muzeu, o majorare de preț care ar urma să genereze anual milioane de euro pentru finanțarea modernizării celebrei galerii.

Majorarea de preț ar urma să aducă între 15 și 20 de milioane de euro pe an pentru a sprijini planurile de modernizare ale muzeului, a adăugat instituția.

Concret, începând cu 14 ianuarie, vizitatorii din afara Spațiului Economic European - un grup care include statele membre ale UE, Islanda, Norvegia și Liechtenstein - vor plăti cu 10 euro în plus pentru a intra în cel mai vizitat muzeu din lume.

Vizitatorii non-UE care fac parte din grupuri cu ghizi acreditați vor trebui, de asemenea, să plătească 28 de euro începând de anul viitor, a declarat Luvru pentru BBC.

Securitatea și managementul muzeului au fost criticate după jaful spectaculos din octombrie, când un grup de patru persoane a furat bijuterii în valoare de 102 milioane de dolari și a fugit în câteva minute. Un audit oficial al muzeului, publicat la scurt timp după jaf, a evidențiat problemele legate de sistemele de securitate inadecvate și infrastructura învechită.

Milioane de vizitatori anual, la Luvru

Luvru a primit aproape 9 milioane de vizitatori anul trecut, majoritatea fiind turiști străini. Peste o zecime dintre vizitatori provin din SUA, iar aproximativ 6% din China, potrivit muzeului.

Există de mulți ani apeluri pentru rezolvarea problemei capacității muzeului de a gestiona mulțimile, vizitatorii plângându-se adesea de galerii aglomerate și cozi lungi.

În ianuarie, președintele francez Emmanuel Macron și conducerea muzeului au anunțat îmbunătățiri și au sugerat taxe mai mari pentru rezidenții non-UE în 2026.

Mona Lisa, mutată în alt spațiu

Macron a declarat, de asemenea, că Mona Lisa va fi mutată într-un spațiu nou pentru a face față supraaglomerării.

Majoritatea celor aproximativ 30.000 de vizitatori zilnici ai Luvrului se înghesuie să vadă capodopera lui Leonardo da Vinci. Mulțimile se strâng în Salle des États - galeria în care este expusă Mona Lisa - ceea ce face ca fiecare vizitator să aibă doar câteva momente pentru a privi tabloul și a face o fotografie.

Investiții noi în muzeu

Luvru va renova și alte zone ale muzeului și va adăuga facilități noi, precum toalete și restaurante - modernizări estimate la câteva sute de milioane de euro.

La începutul acestei luni, Luvru a anunțat închiderea unei galerii care expunea ceramică grecească din cauza unor probleme structurale.

Investigația de după jaful din octombrie a constatat că muzeul cheltuise semnificativ mai mult pe achiziționarea de noi opere de artă, dar mult mai puțin pe întreținere și restaurare.

