DCNews Stiri Marele premiu la Loto 6/49, câștigat cu un bilet de 28 de lei. Jackpot de 4,5 milioane de euro
Data publicării: 21:32 12 Feb 2026

Marele premiu la Loto 6/49, câștigat cu un bilet de 28 de lei. Jackpot de 4,5 milioane de euro
Autor: Dana Mihai

barbat milionar Imagine cu un bărbat milionar. Foto: Pixabay

Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro, a fost câştigat joi, cu un bilet care a costat 28 de lei, a anunţat Loteria Română.

" La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 12 februarie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de euro).

Citește și: LOTO: Peste 10 milioane de euro report  la extragerea Joker de joi, 12 februarie, 2026

Biletul norocos a fost jucat pe amparcat.ro şi a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc, preţul biletului fiind de 28 de lei", se arată în comunicatul companiei.

Este primul câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 9 noiembrie 2025 şi a avut o valoare de 49,149 milioane lei. 

