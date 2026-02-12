De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl

Ne aflăm într-un moment în care inflația scade puterea de cumpărare, piața merge în jos, consumatorul alege în funcție de prețul cel mai mic, iar lucrurile nu se vor schimba în următorii doi ani. Dar, gândiți-vă care era situația în urmă cu 20 de ani, când a venit Carrefour în România, cât de mult a crescut puterea de cumpărare, cât s-a dezvoltat piața, spune analistul economic Adrian Negrescu, pentru DCNews.

Marii jucători iau decizii privind următorul deceniu, nu următorul an. Carrefour își vinde operațiunile din mai multe țări, inclusiv Italia. Își concentrează capitalul în piețele principale, Franța, Spania, Brazilia? Se schimbă retailul, câștigă tot mai mult teren magazinele mici, cu discounturi mari, aflate în apropierea locuinței? Se mută retailul în online? Nu știm, în acest moment care e strategia grupului francez, putem lua în calcul toate aceste elemente, spune Negrescu.

Marele avantaj al rețelei Carrefour, în România, e dat de locațiile excelente pe care le au și de faptul că nu există legislație care să interzică funcționarea unor centre comerciale mamut în marile orașe. Dar, suprafața mare presupune costuri de operare mari, pe de o parte, și timp mai mult pentru cumpărături, în vreme ce clienții se orientează spre cumpărături rapide, pe internet sau în magazinele de proximitate.

Frații Pavăl pot recompartimenta hipermarketurile, alocând spațiu pentru alte tipuri de produse sau servicii. De exemplu, pentru alte afaceri pe care le dețin, cum sunt magazinele de materiale de construcții-bricolaj, sau să închirieze unor firme spațiu pentru magazine, cum fac mall-urile. Să le transforme, deci, într-un fel de mall. Nu e exclusă nici o dezvoltare imobiliară.



Cert este că suma pe care trebuie s-o plătească pentru lanțul Carrefour este de aproape un miliard de euro, o sumă uriașă pentru piața românescă, deci vor trebui să intre rapid pe profit ca să returneze banii băncilor care finanțează această afacere.

Va fi decisiv modul în care reușesc să negocieze cu furnizorii, menținând prețurile de achiziție pe care le obținea Carrefour, datorită volumului lor uriaș la nivel național și global, cât vor investi în modernizare și promovare. Vom vedea cum depășesc problemele de logistică și know-how, care e strategia de afaceri, cum se poziționează pe această piață extrem de competitivă a retailului din România, a concluzionat Adrian Negrescu.