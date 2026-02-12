€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Economie PPC Energie oferă clienților fideli reduceri de până la 30% la aparate de aer condiționat și electrocasnice în 36 de tranșe fără dobândă
Data actualizării: 16:32 12 Feb 2026 | Data publicării: 16:32 12 Feb 2026

PPC Energie oferă clienților fideli reduceri de până la 30% la aparate de aer condiționat și electrocasnice în 36 de tranșe fără dobândă
Autor: Anca Murgoci

ppc PPC

Ești omul prevăzător care își face iarna car și vara sanie?

Cauți aparate de aer condiționat și electrocasnice eficiente care să îți facă viața mai confortabilă și să îți reducă consumul de energie, dar în același timp vrei să îți optimizezi bugetul și cheltuielile pentru a nu sacrifica alte priorități?

PPC Energie este furnizorul tău integrat de energie electrică si gaz care îți oferă posibilitatea să îți îndeplinești aceste dorințe fără să fii nevoit să faci un efort financiar, pentru că poți plăti în 36 de tranșe lunare, fără dobândă și fără avans, direct pe factura ta de energie. Și pentru că PPC răsplătește clienții cu vechime, ai reduceri între 10% și 30%, în funcție de numărul de ani de când ești client. Așadar, cu cât ești client mai vechi al PPC, cu atât primești un discount mai mare.

Reducerea de 30% este aplicată clienților care au un contract mai vechi de 3 ani. Clienții cu contracte încheiate în urmă 2 ani primesc o reducere de 20%, iar cei care au încheiat un contract cu PPC Energie în urmă cu un an beneficiază de un discount de 10% față de prețul standard.

Astfel, dacă ești client mai vechi de 3 ani, până la data de 27 februarie poti să îți asiguri confortul casei în temperaturile toride de vara viitoare plătind doar 81,9 lei pe lună. Vei primi un aparat de aer condiționat BEKO cu capacitate de 9.000 BTU, cu transport și montaj incluse. Dacă ai o casă cu suprafață mai mare, aparatul BEKO cu capacitate de 12.000 BTU este disponibil de la doar 88,9 lei pe lună. În perioadele reci, aparatul de aer condiționat este o variantă eficientă și pentru încălzirea locuinței.

 Dacă ai nevoie să schimbi frigiderul vechi, care consumă mult și mai și dă rateuri stricând alimentele, cu doar 64,4 lei pe lună poți primi direct acasă o combină frigorifică. Pentru cei care se pregătesc din timp și vor să păstreze tradiția bucatelor românești la congelator, un congelator orizontal le stă la dispoziție pentru 44,8 lei pe lună.

Un pachet de cuptor și plită te costă doar 46,9 lei pe lună, o mașină de spălat rufe poate fi a ta pentru 53,9 lei pe lună, iar dacă te-ai săturat să ocupi balconul sau casa cu suporturi de rufe, să știi că un uscător e disponibil la 58,8 lei pe lună.

Mai multe detalii despre produse poți găsi aici

Stocurile sunt limitate așa că vino în magazinele PPC Energie, intră pe site - https://www.ppcenergy.ro/campanie/oferte-speciale/ -  sau contactează-ne la 0219977.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ppc
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța
Publicat acum 16 minute
Cătălin Predoiu a discutat cu ambasadorul Canadei la București despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității organizate transnaționale și consolidarea securității
Publicat acum 32 minute
Canabis de 4,5 kilograme, adus din Spania prin curier la Galați. Un tânăr a fost prins în flagrant
Publicat acum 39 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 49 minute
Primele unități administrative care se comasează! Anunț făcut de la vârful PNL
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 3 ore si 39 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 7 ore si 25 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
Publicat acum 7 ore si 46 minute
Trei persoane pe lista lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. Când ar putea fi făcute numirile
Publicat acum 4 ore si 6 minute
Marele câștigător după ce Carrefour a confirmat că vinde magazinele din România fraților Pavăl
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close