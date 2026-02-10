Fundația Institutul de Studii Financiare și trustul de presă DC Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DC Sport, DC NewsTV și Radio DCNews au organizat Conferința "Quo Vadis 2026!". Este ediția a VIII-a care a avut ca temă "O Românie rezilientă: Cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple?".

Valentin Ionescu, președinte comitetului director ISF, a punctat concluziile dezbaterii. Acesta a prezentat ideile cele mai importante care pot să reducă lipsa de protecție în casele, afacerile și instituțiile românilor.

"Deficitul de protecție din România este alimentat de câteva realități"

"Am ascultat cu mare atenție, încă de la început, toate intervențiile, de la secretari de stat până la asiguratori și intermediari. Există câteva concluzii. Deficitul de protecție din România este, clar, alimentat de câteva realități, de câteva probleme de fond. Aș începe cu cea mai importantă, zic eu, dintre ele. Populația sau unii antreprenori văd asigurarea ca o cheltuială, nu ca o protecție reală. Subasigurarea masivă a locuințelor, față de valoarea reală, pe lângă faptul că avem o pondere mică la nivel de țară pe asigurarea facultativă de locuință, s-a descoperit, în urma unor situații recente, că acele case, acele apartamente, de fapt, erau asigurate la mai puțin de jumătate din valoarea lor reală. Este o problemă mare.

O a doua realitate este dependența, încă, față de stat pentru a închide acest deficit de protecție. Cred că, pe viitor, trebuie să discutăm și despre firmele mici și mijlocii, unde, din punctul nostru de vedere, există un deficit uriaș de protecție pe IMM-uri, fără asigurări de răspundere, fără asigurări de întrerupere a activității, fără asigurări de riscuri cibernetice. Piața, industria, mă gândeam, ar trebui să construiască niște pachete dedicate pentru firmele mici și mijlocii.

”Firmă mică, protecție mare”

O idee ar fi 'firmă mică, protecție mare', cu un pachet care să includă o asigurare de bază pentru bunuri, pentru răspundere, pentru întrerupere a activității, pentru riscurile cibernetice. De asemenea, instituțiile abilitate ar trebui să introducă în legislație condiționarea unor contracte de existența asigurărilor; în felul acesta, piața se autodisciplinează.

Bineînțeles, brokerii au un rol foarte important, având în vedere că au 80% din distribuție pe asigurări generale. Au un rol important în acordarea de consultanță. Poate ar trebui un pic mai mult focus pe partea de protecție și pe riscuri reale.

”Rolul statului rămâne important, dar nu ca plătitor universal”

Așa cum spuneam, rolul statului rămâne important, dar nu ca plătitor universal; nu trebuie să vină la toate incidentele să ne ajute, dar trebuie să fie un facilitator, să stimuleze fiscal anumite asigurări. Cele care există au deductibilitate, dar nu este suficientă, așa cum spunea și domnul Rafila. Cei 400 de euro pot fi folosiți pentru mai multe asigurări de viață, de sănătate și așa mai departe. Suma ar trebui crescută, iar statul ar trebui să susțină scheme public-privat pentru anumite riscuri, cum ar fi cele de catastrofă. Mai mult, poate impune standarde minime de protecție în anumite domenii.

În concluzie, ce vreau să vă spun este că reducerea deficitului de protecție în România nu ține doar de a vinde mai multe polițe, ci de a crea produse simple, corect dimensionate, de a te adapta la riscurile noi, bineînțeles, cu o schimbare de paradigmă în educația financiară. Asigurarea trebuie să fie o punte între risc și oportunitate, să dea dovadă de simplitate și agilitate", a spus Valentin Ionescu, președinte CD ISF.

CITEȘTE ȘI: 2025, an istoric pentru pensiile private, dezvăluie Daniel Armeanu, din ASF. De ce este extrem de important Pilonul II pentru români

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: