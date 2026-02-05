€ 5.0943
|
$ 4.3130
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3130
 
DCNews Economie Primarul Constantin Toma, despre impozite: Nu avem ce scădea. Dar ar putea fi niște excepții
Data publicării: 11:22 05 Feb 2026

Primarul Constantin Toma, despre impozite: Nu avem ce scădea. Dar ar putea fi niște excepții
Autor: Anca Murgoci

CONSTANTIN TOMA CIOLACU BUZAU Agerpres / Constantin Toma, primarul Buzăului

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat că nu mai poate propune scăderea taxelor și impozitelor locale, după ce au fost aprobate de Consiliul Local, decât în contextul unei modificări legislative, el punctând însă că este de acord cu propunerea UDMR de a le reduce cu până la 50%.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, că primăriilor ar trebui să li se permită revenirea la nivelul minim al impozitelor, cu condiția ca acestea să nu scadă sub pragul prevăzut de lege. O astfel de măsură ar trebui însă stabilită printr-o modificare legislativă.

Potrivit primarului municipiului Buzău, la acest moment nu există nicio posibilitate de a reduce taxele și impozitele, fără intervenția legislativului.

„Nu avem ce scădea, au fost colegi în țară care le-au mărit. Minimul a fost impus de ei, prin niște formule, noi puteam să le mărim la maxim, cu 100%. La Buzău am mers pe minim la locuințe, iar la mașini am fost nevoiți să le mărim cu 47% în afara formulei, pentru că era o condiție impusă, să nu ai încasări mai mici față de anul precedent. Până la 2.000 cmc creșteau impozitele pe mașini, iar peste scădeau cam cu 47%. Am mărit cu 47% la toată lumea, pentru că ar fi fost discriminare. În Codul Fiscal nu mai ai voie să reduci niciun impozit după ce au fost aprobate în Consiliul Local decât anul viitor, din 1 ianuarie. Noi nu mai avem competență la primării să mai putem micșora ceva, doar dacă va fi o modificare legislativă”, a declarat, joi, Constantin Toma, conform Agerpres.

UDMR a anunțat, marți, că inițiază în mod oficial, la nivelul Guvernului, posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să poată reduce taxele, până la adoptarea bugetelor, în limitele prevăzute de lege, și să reintroducă facilitățile fiscale.

Edilul din Buzău a anunțat că susține demersul, în sensul de diminuare a taxelor și impozitelor pentru persoanele vulnerabile

„Toți primarii cred că ar fi de acord să le micșoreze, în schimb problema este ținta de deficit de 6,2 fixată de Guvern. Sunt de acord cu propunerea de reducere cu 50% a taxelor și impozitelor, dar la persoanele vulnerabile. Reducerea propusă de Kelemen Hunor să o putem aplica dacă ne va da voie, nu e la mâna primarilor. Idee este că eu aș aplica dacă ar fi în puterea mea aici, aș propune Consiliului Local la persoanele fizice care sunt în zona vulnerabilității, persoane cu dizabilități, bătrâni, pensii mici, familii cu copii cu dizabilități”, a mai precizat Constantin Toma.

Premierul Ilie Bolojan a transmis că administrațiilor locale ar trebui să li se permită să majoreze, iar ulterior să reducă impozitele, în funcție de politicile locale, subliniind însă că orice scădere nu poate coborî sub plafonul minim stabilit prin lege.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cum vrea Ilie Bolojan să salveze Liberty Galați. Adrian Negrescu: Asta ar fi cea mai mare prostie! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
constantin toma
impozite
case
apartamente
imobiliare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Propunerea de ridicare a interdicției pentru Rusia în competițiile sportive internaționale, respinsă
Publicat acum 5 minute
Republica Moldova își schimbă ambasadorul în România. Mihail Mîțu preia mandatul de la Victor Chirilă
Publicat acum 15 minute
Boala venoasă cronică, simptome și tratament. Toni Feodor, la Academia de Sănătate
Publicat acum 21 minute
Panou sticlă bucătărie: diferența dintre rolul decorativ și protecția antistropi
Publicat acum 21 minute
Fraudă de 1,4 milioane de euro cu identități generate de AI: „mame” românce inexistente au primit alocații pentru familii numeroase
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Publicat acum 59 minute
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Publicat acum 4 ore si 52 minute
Horoscop 5 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close