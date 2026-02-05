Primarul Constantin Toma, despre impozite: Nu avem ce scădea. Dar ar putea fi niște excepții

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, că primăriilor ar trebui să li se permită revenirea la nivelul minim al impozitelor, cu condiția ca acestea să nu scadă sub pragul prevăzut de lege. O astfel de măsură ar trebui însă stabilită printr-o modificare legislativă.

Potrivit primarului municipiului Buzău, la acest moment nu există nicio posibilitate de a reduce taxele și impozitele, fără intervenția legislativului.

„Nu avem ce scădea, au fost colegi în țară care le-au mărit. Minimul a fost impus de ei, prin niște formule, noi puteam să le mărim la maxim, cu 100%. La Buzău am mers pe minim la locuințe, iar la mașini am fost nevoiți să le mărim cu 47% în afara formulei, pentru că era o condiție impusă, să nu ai încasări mai mici față de anul precedent. Până la 2.000 cmc creșteau impozitele pe mașini, iar peste scădeau cam cu 47%. Am mărit cu 47% la toată lumea, pentru că ar fi fost discriminare. În Codul Fiscal nu mai ai voie să reduci niciun impozit după ce au fost aprobate în Consiliul Local decât anul viitor, din 1 ianuarie. Noi nu mai avem competență la primării să mai putem micșora ceva, doar dacă va fi o modificare legislativă”, a declarat, joi, Constantin Toma, conform Agerpres.

UDMR a anunțat, marți, că inițiază în mod oficial, la nivelul Guvernului, posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să poată reduce taxele, până la adoptarea bugetelor, în limitele prevăzute de lege, și să reintroducă facilitățile fiscale.

Edilul din Buzău a anunțat că susține demersul, în sensul de diminuare a taxelor și impozitelor pentru persoanele vulnerabile

„Toți primarii cred că ar fi de acord să le micșoreze, în schimb problema este ținta de deficit de 6,2 fixată de Guvern. Sunt de acord cu propunerea de reducere cu 50% a taxelor și impozitelor, dar la persoanele vulnerabile. Reducerea propusă de Kelemen Hunor să o putem aplica dacă ne va da voie, nu e la mâna primarilor. Idee este că eu aș aplica dacă ar fi în puterea mea aici, aș propune Consiliului Local la persoanele fizice care sunt în zona vulnerabilității, persoane cu dizabilități, bătrâni, pensii mici, familii cu copii cu dizabilități”, a mai precizat Constantin Toma.

Premierul Ilie Bolojan a transmis că administrațiilor locale ar trebui să li se permită să majoreze, iar ulterior să reducă impozitele, în funcție de politicile locale, subliniind însă că orice scădere nu poate coborî sub plafonul minim stabilit prin lege.

