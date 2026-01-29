€ 5.0961
Elveția crește TVA-ul pentru a finanța bugetul de apărare
Data actualizării: 14:56 29 Ian 2026 | Data publicării: 11:13 29 Ian 2026

Elveția crește TVA-ul pentru a finanța bugetul de apărare
Autor: Iulia Horovei

Elveția plănuiește să majoreze treptat TVA-ul pentru a finanța bugetul de apărare al țării.

Guvernul elvețian mărește TVA-ul timp de un deceniu pentru a stimula cheltuielile de apărare, ca parte a unei campanii de reînarmare declanșate după invazia Rusiei în Ucraina.

„Având în vedere deteriorarea situației geopolitice, Consiliul Federal dorește să consolideze substanțial capacitățile de securitate și apărare ale Elveției”, se arată în declarațiile guvernului elvețian, potrivit Politico.

„În acest scop, sunt necesare resurse suplimentare de ordinul a 31 de miliarde de franci elvețieni (33 de miliarde de euro)”, a mai punctat executivul.

Consultarea cetățenilor, necesară pentru creșterea TVA-ului

Elveția intenționează să majoreze temporar TVA-ul cu 0,8%, de la 8,1% în prezent, timp de 10 ani, începând cu anul 2028. Veniturile suplimentare vor fi alocate unui fond de armament, care va avea și capacitate de împrumut.

Cu toate acestea, majorarea TVA-ului necesită o modificare a constituției, iar o consultare publică va fi deschisă în primăvară. Consultarea cetățenilor e un procedeu des folosit în Elveția. Cetățenii participă frecvent la referendumuri, fiind chemați, în medie, de câteva ori pe an să voteze asupra inițiativelor legislative.

Țara neutralității caută să se înarmeze

Elveția și-a regândit poziția de apărare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei, început în urmă cu aproape patru ani.

Statul elvețian urmărește o cooperare militară sporită cu națiunile europene și își intensifică programul de înarmare, deși încă nu are intenția de a adera la NATO. Elveția cheltuiește aproximativ 0,7% din PIB-ul său pentru apărare, una dintre cele mai mici cote din Europa. 

Obiectivul actual de a crește această cifră la 1% până în 2032 este acum depășit, a declarat Consiliul Federal.

„Datorită economiilor realizate în ultimele decenii, forțele armate sunt, de asemenea, insuficient echipate, în special pentru a respinge eficient cele mai probabile amenințări, și anume atacurile la distanță lungă și conflictele hibride”, se adaugă în precizările guvernului.

Prioritățile pentru creșterea înarmării țării includ sistemele de apărare aeriană la distanță scurtă și medie, securitatea cibernetică și capacitățile electromagnetice. 
 
