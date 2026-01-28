€ 5.0961
Subcategorii în Stiri

Noi cercetări aduc descoperiri importante despre impactul consumului de semințe de chia
Data actualizării: 22:26 28 Ian 2026 | Data publicării: 22:26 28 Ian 2026

Noi cercetări aduc descoperiri importante despre impactul consumului de semințe de chia
Autor: Alexandra Curtache

apa-de-chia_81019700 foto: Freepik

Semințele de chia, promovate intens ca „superaliment”, ar putea avea un efect real asupra senzației de sațietate și a controlului apetitului, potrivit unui studiu recent.

Presărate peste terci, amestecate în smoothie-uri sau transformate în budincă, semințele de chia sunt un adaos destul de popular în dieta oamenilor. Cercetările sugerează că anumite forme de consum pot influența direct mecanismele creierului responsabile de foame.

De ce sunt considerate semințele de chia un superaliment

Semințele de chia sunt considerate un „superaliment” deoarece sunt bogate în fibre, proteine, acizi grași omega-3, antioxidanți și diverse vitamine.

Cu toate acestea, unele persoane s-au plâns de „blocaje” cauzate de semințe sau au afirmat că altele pur și simplu nu le consumă în mod „corect”.

Dar nu se poate nega faptul că semințele de chia au numeroase beneficii, iar cercetările publicate la sfârșitul anului trecut au făcut descoperiri importante cu privire la impactul lor.

Studiu pe animale, cu rezultate relevante pentru oameni

Oamenii de știință brazilieni au dorit să investigheze efectele făinii și uleiului de chia asupra sațietății, inflamației și potențialului antioxidant al creierului. Pentru a face acest lucru, au testat șobolani care au fost hrăniți cu o dietă bogată în grăsimi și fructoză (HFHF).

Publicat în revista Nutrition, cercetătorii au hrănit majoritatea animalelor cu această dietă nesănătoasă, pentru a ajuta la declanșarea schimbărilor metabolice și a le face să semene mai mult cu oamenii. Au avut, de asemenea, un grup de control de șobolani cu o dietă standard, sănătoasă, pentru a ajuta la compararea impactului semințelor de chia.

Timp de 10 săptămâni, un grup a fost hrănit cu dieta nesănătoasă așa cum era, unul a fost hrănit cu adaos de ulei de chia, iar celălalt cu făină de chia. Au fost apoi colectate probe de țesut cerebral de la șobolani pentru analiză.

Uleiul de chia, mai eficient pentru sațietate

Cei hrăniți cu ulei de chia au prezentat o creștere a activității genelor legate de sațietate, sugerând astfel că chia poate ajuta oamenii să se simtă mai sătui după masă. Acest lucru nu a fost valabil și pentru cei hrăniți cu făină de chia.

Însă ambele versiuni de chia păreau să îmbunătățească răspunsul creierului la hormonul leptină, care este asociat cu senzația de foame în organism.

S-a constatat că, în general, produsele din chia restabilesc funcționarea creierului și reduc nevoia de a mânca în exces.

Cercetătorii au scris în concluzia lor: „Consumul de făină și ulei de chia asociat cu o dietă HFHF a modulat expresia genelor implicate în mecanismele de sațietate și răspuns inflamator. În plus, modularea microbiotei intestinale poate fi corelată cu semnalele de sațietate ale creierului, precum și cu răspunsurile inflamatorii și oxidative, făcând-o o strategie potențială pentru controlul bolilor metabolice asociate cu dietele dezechilibrate.”

În esență, studiul a constatat că produsele din chia pot ajuta oamenii să se simtă sătui după masă, punând capăt dorinței de a mânca. Prin urmare, acestea pot fi utile celor care doresc să facă schimbări sănătoase în dieta lor pentru a ajuta la pierderea în greutate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

chia
dieta
