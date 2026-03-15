Rusia a deschis un proces penal împotriva Olandei, acuzând Amsterdamul de „furtul" aurului din Crimeea
Data actualizării: 16:47 15 Mar 2026 | Data publicării: 16:44 15 Mar 2026

Rusia a deschis un proces penal împotriva Olandei, acuzând Amsterdamul de „furtul” aurului din Crimeea
Autor: Doinița Manic

imagine cu un ceainic vechi, artefacte Și împotriva Ucrainei Rusia a deschis un proces penal. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Rusia a deschis un proces împotriva Olandei și Ucrainei, acuzându-le de „furtul” aurului din Crimeea.

Autoritățile ruse au deschis un proces penal împotriva Olandei, Ucrainei și Muzeului Allard Pierson din Amsterdam, acuzându-le de „furt” după returnarea la Kiev în 2023 a unei colecții disputate de artefacte antice cunoscute sub numele de "aur scitic", relatează NOS, scrie NL Times.

Comitetul de Investigații al Rusiei a declarat că a găsit „elemente de infracțiuni” în gestionarea colecției, care fusese împrumutată Muzeului Allard Pierson în urmă cu mai bine de un deceniu. 

Potrivit procurorilor ruși, presupusa infracțiune implică „nerestituirea în timp util a patrimoniului cultural exportat din Rusia”.

Din acea colecție fac parte 565 de artefacte, inclusiv arme și obiecte de uz casnic aparținând a trei popoare antice din Crimeea, sciți, goți și sarmați - și datează din antichitate și din Evul Mediu timpuriu. Obiectele provin din patru muzee din peninsula Crimeea de la Marea Neagră.

Autoritățile ucrainene au împrumutat artefactele Muzeului Allard Pierson din Amsterdam în 2014 pentru o expoziție intitulată „Crimeea – Aurul și secretele Mării Negre”. Muzeul a găzduit colecția din februarie până în august 2014.

O instanță din Amsterdam a decis că artefactele aparțin Ucrainei

În timpul desfășurării expoziției, Rusia a anexat ilegal peninsula ucraineană în martie 2014. După încheierea expoziției, atât Rusia, cât și Ucraina au revendicat artefactele, declanșând o lungă dispută juridică cu privire la locul unde ar trebui returnată colecția. Muzeul Allard Pierson a decis să păstreze artefactele în Olanda în așteptarea unei hotărâri judecătorești.

În 2016, o instanță din Amsterdam a decis că acele artefacte din Crimeea aparțin Ucrainei. Decizia s-a bazat pe o convenție UNESCO care prevede că artefactele culturale împrumutate trebuie returnate statului care le-a furnizat. Instanța a decis că Ucraina, după ce a împrumutat oficial obiectele, ar trebui să le primească înapoi.

Autoritățile ruse au condamnat decizia de la acea vreme, numind-o „motivată politic”. Rusia și muzeele din Crimeea au făcut apel împotriva deciziei, dar au pierdut procesul într-o instanță superioară. Ulterior, au solicitat Curții Supreme olandeze să anuleze verdictul, dar decizia a rămas definitivă.

Artefactele au ajuns la Kiev după aproape un deceniu de proceduri judiciare în instanțele din Olanda

Artefactele au fost în cele din urmă transferate la Kiev în noiembrie 2023, după aproape un deceniu de proceduri judiciare în instanțele din Amsterdam.

Colecția a fost expusă în iulie în capitala Ucrainei sub titlul „Comorile Crimeii. Întoarcere”. Expoziția a fost deschisă de Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În ciuda faptului că instanța se bazează pe regulile UNESCO - care interzic returnarea comorilor culturale în teritoriile disputate - Rusia susține că obiectele au devenit proprietate rusească după anexarea Crimeei. Purtătorul de cuvânt al Comitetului de Investigație, Svetlana Petrenko, a declarat că, după anexare, muzeele din peninsulă și exponatele acestora au devenit proprietatea Rusiei.

„Oficialii Regatului Țărilor de Jos, Ucrainei și ai Muzeului Allard Pierson au furat, confiscat și transferat toate obiectele muzeale menționate, care sunt considerate comori culturale, în Ucraina, fără compensații și fără a le returna Federației Ruse”, a declarat Petrenko.

Comitetul de Investigație estimează valoarea colecției de aur la aproximativ 1,3 milioane de euro, deși afirmă că valoarea de piață este semnificativ mai mare și că unele artefacte sunt „neprețuite din cauza absenței unor exemple comparabile în cultura mondială”.

