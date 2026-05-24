Ce trebuie să faci dacă auzi semnalul de urgență „Adam" în aeroport
Data publicării: 24 Mai 2026

Ce trebuie să faci dacă auzi semnalul de urgență „Adam” în aeroport
Autor: Loredana Iriciuc

ce trebuie să faci dacă auzi semnalul de urgență „Adam" în aeroport / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @BillionPhotos
Sistemul de alertă a fost creat în 1994 și poartă numele lui Adam Walsh, o victimă a unei răpiri, un copil de 6 ani. Călătorii din aeroporturi trebuie să fie conștienți de semnalul de urgență „Code Adam”.

Această alertă, sensibilă la timp, este difuzată prin sistemul de sonorizare al aeroportului atunci când un copil dispare.

„Code Adam este conceput pentru a localiza rapid copiii dispăruți, printr-o căutare imediată și coordonată, de multe ori rezolvată în câteva minute”, a declarat John Bischoff, vicepreședinte al Diviziei pentru Copii Dispăruți din cadrul National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), pentru Travel + Leisure. „Această resursă a fost adoptată pe scară largă și rămâne un instrument esențial pentru siguranța copiilor”.

Sistemul a fost lansat în 1994 și poartă numele lui Adam Walsh, un copil de 6 ani care a fost răpit dintr-un magazin Sears din Hollywood, Florida. Părinții lui, John și Revé Walsh, au cofondat, de asemenea, NCMEC.

„Code Adam” este folosit și în alte locuri, nu doar în aeroporturi, inclusiv în lanțuri naționale de retail și este obligatoriu în clădirile federale, potrivit sursei.

Codul este utilizat în zeci de mii de locații

Programul a început la magazinele Walmart, potrivit site-ului Procurorului General din Hawaii, iar acum este utilizat în zeci de mii de locații. Programul este oferit gratuit.

„Code Adam este unul dintre cele mai mari programe de siguranță pentru copii din țară și este utilizat în sute de mii de locații din întreaga lume”, a declarat Bischoff.

Totuși, același protocol este folosit în orice tip de locație. Pașii includ:

  • Obținerea unei descrieri
  • Activarea „Code Adam”
  • Începerea căutării, tot personalul disponibil trebuie să înceapă să caute copilul
  • Anunțarea poliției
  • Localizarea copilului
  • Încheierea incidentului

„Code Adam este folosit în aeroporturi la fel ca în orice altă instituție și urmează aceiași pași de bază în orice locație”, a explicat Bischoff. „Personalul instruit va strânge rapid o descriere detaliată a copilului și va începe căutarea în spațiul respectiv. Angajații primesc roluri și zone specifice de monitorizat, inclusiv intrările, ieșirile, toaletele și încăperile din spate”.

Bischoff a spus că persoanele care călătoresc „ar trebui să rămână calme, să rămână cu grupul lor și să urmeze indicațiile personalului aeroportului”.

„Dacă pasagerii observă un copil care corespunde descrierii, trebuie să anunțe imediat personalul aeroportului, securitatea sau forțele de ordine”, a adăugat el. „De asemenea, ar trebui să evite accesul în zone restricționate sau răspândirea de informații neverificate în timpul căutării”.

Comentarii (1)

Nelu Hiuhiu   •   24 Mai 2026   •   15:10

Sa-l citesti .

