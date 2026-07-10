Un bărbat, arestat după moartea fostei deputate britanice Ann Widdecombe

Polițiștii britanici au precizat că incidentul 'nu este tratat ca terorism' şi nici ca act cu motivaţie politică. Foto: Agerpres

Un bărbat de 26 de ani a fost arestat în ancheta pentru crimă deschisă după moartea fostei deputate britanice Ann Widdecombe.

Poliţia britanică a anunţat vineri că a deschis o anchetă pentru crimă după moartea fostei deputate Ann Widdecombe (78 de ani), al cărei deces fusese declarat anterior în cursul zilei. La scurt timp după, a fost anunțată și arestarea unui bărbat în vârstă de 26 de ani. Acesta este suspectat de uciderea fostei deputate Ann Widdecombe, informează Agerpres, citând Reuters.

Matt Longman, reprezentant al poliţiei din Devon şi Cornwall (sud-vestul Angliei), a spus că suspectul rămâne în arest şi că incidentul nu este tratat ca terorism şi nici ca act cu motivaţie politică.

Cum a murit fosta deputată britanică Ann Widdecombe

Ann Widdecombe (78 de ani) a fost deputată conservatoare între 1987 şi 2010 şi a deţinut diferite funcţii în guvernul condus de fostul premier britanic John Major.

"Ancheta noastră pentru crimă este în stadiu iniţial, dar avansează într-un ritm semnificativ. Desfăşurăm toate resursele necesare pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat şi pentru a identifica persoana responsabilă, despre care noi credem că este un bărbat alb", anunțase inițial poliţia din Devon şi Cornwall (sud-vestul Angliei).

Oamenii legii au fost chemaţi la adresa lui Ann Widdecombe joi, în jurul prânzului, unde aceasta a fost găsită decedată şi prezentând urme de răni grave.