PNRR-ul Ungariei, aprobat pe ultima sută de metri

Premierul Ungariei, Peter Magyar. Sursa foto: Agerpres

Consiliul UE a aprobat PNRR-ul Ungariei, dar răgazul de timp pentru implementare rămâne limitat până pe 31 august.

Consiliul Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN) al UE a aprobat vineri Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al Ungariei, revizuit de noul guvern ungar condus de Peter Magyar, plan ce fusese blocat de Comisia Europeană în timpul guvernului Viktor Orban, acuzat de Bruxelles de încălcarea statului de drept, relatează agenţiile EFE, Reuters și Agerpres.

În baza acestui plan, Ungaria are dreptul la granturi şi împrumuturi ce însumează aproximativ 10 miliarde de euro, dar accesarea acestora rămâne condiţionată de implementarea angajamentelor şi proiectelor până pe 31 august 2026. În acest scurt interval de timp guvernul ungar va putea solicita plăţi, pe măsură ce se conformează fiecăreia dintre reformele convenite cu Comisia Europeană.

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Noul premier ungar Peter Magyar şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au anunţat la sfârşitul lunii mai un acord privind PNRR-ul revizuit al Ungariei, care include măsuri pentru "consolidarea independenţei judiciare şi a statului de drept", consolidarea cadrului anticorupţie al Ungariei şi creşterea transparenţei în achiziţiile publice, printre altele. Acelaşi acord a permis deblocarea a 6,4 miliarde de euro din fondurile de coeziune ce revin Ungariei.

Fostul premier ungar Viktor Orban a fost în conflict permanent cu Comisia Europeană, care l-a acuzat de încălcarea statului de drept prin acţiuni precum respingerea migranţilor ilegali, limitarea drepturilor comunităţii LGBT sau contestarea întâietăţii deciziilor instanţelor europene în faţa celor emise de instanţele ungare. Refuzul lui Orban de a susţine Ucraina în războiul cu Rusia şi adoptarea unei legislaţii de restrângere a finanţărilor din străinătate pentru ONG-uri şi presă au amplificat acest conflict.

Ca represalii, Comisia Europeană a blocat PNRR-ul Ungariei şi a activat împotriva Budapestei în decembrie 2022 noul mecanism de condiţionalitate ce-i permite să le suspende fondurile europene acelor ţări membre despre care consideră că încalcă statul de drept, suspendând astfel circa 23 de miliarde de euro din fondurile de coeziune ce revin Ungariei. Din aceste fonduri de coeziune au fost deblocate de Comisia Europeană numai aproximativ o treime la sfârşitul anului 2023, când Orban ameninţa la acel moment să blocheze ajutorul UE pentru Ucraina în războiul cu Rusia.