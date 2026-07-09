Apartamente închiriate și transformate în „magazine” de droguri. Cinci tineri, arestați de DIICOT la Brașov/ VIDEO

Anchetă DIICOT: Tineri reținuți pentru trafic de droguri. Sursa foto: DIICOT, captură video

Procurorii DIICOT au reținut cinci tineri, cu vârste între 20 și 24 de ani, acuzați că au vândut canabis și cocaină în municipiul Brașov.

„La data de 8 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au luat măsura reținerii a 5 inculpați, cu vârstele cuprinse între 20 și 24 de ani, trei dintre aceștia fiind cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și alți doi pentru trafic de droguri de mare risc. Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că, pe parcursul anului 2026, inculpații au procurat, deținut, intermediat și vândut direct, în municipiul Brașov, diferite cantități de canabis și cocaină, cu sume cuprinse între 550 și 1.500 lei”, se arată într-un comunicat DIICOT.

Cum acționau tinerii

Potrivit anchetatorilor, aceștia își contactau clienții prin aplicații de mesagerie și foloseau apartamente închiriate în regim hotelier drept „magazine” pentru droguri.

Cercetările „au reliefat că interacțiunile dintre aceștia și clienți se realizau preponderent prin intermediul unor aplicații de mesagerie on-line, comercializarea propriu zisă a substanțelor fiind realizată atât față în față, în proximitatea unor localuri publice, dar și prin metoda dead drop. Totodată, investigațiile au arătat că inculpații aduceau substanțele ce urmau să fie vândute în diverse locații, închiriate în regim hotelier și pe care le foloseau ca 'magazin', au mai precizat procurorii în comunicatul de presă.

Droguri și probe ridicate de anchetatori. Suspecții, arestați preventiv

Pe parcursul urmăririi penale, substanțele stupefiante tranzactionate de către inculpați au fost indisponibilizate, mai precizează anchetatorii. În uma perchezițiilor domiciliare efectuate, în municipiul Brașov și în localitatea Sânpetru au fost găsite și ridicate diferite cantități de substanțe, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a dispus, joi, arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

„Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în comunicatul emis de DIICOT.

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