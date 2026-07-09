Sindicatele se revoltă contra "forțării adoptării" legii salarizării de guvernul interimar Bolojan și cer întâlniri urgente cu PSD și PNL

Protest al salariaților din Educație. Sursa foto: Agerpres/ foto din 08.09.2025

Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel ALFA", Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România şi Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN, cer, separat, conducerilor PSD şi PNL, întâlniri pe tema proiectului Legii salarizării unitare din sectorul public.

Patru dintre cele cinci confederaţii sindicale, respectiv Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel ALFA", Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România şi Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN, solicită, separat, conducerilor PSD şi PNL, întâlniri pe tema proiectului Legii salarizării unitare din sectorul public.

Sindicatele acuză Guvernul că forțează adoptarea legii salarizării fără o consultare reală

"În loc să corecteze inechităţile salariale generate de mult criticata Lege a salarizării 153/2017, acest proiect (legea salarizării - n.red.) le accentuează şi generează noi dezechilibre între categorii de personal din sectorul bugetar, compromiţând însăşi finalitatea unei legi a salarizării unitare. Totodată, aceste modificări ignoră, în mare măsură, propunerile formulate de federaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional în cadrul consultărilor informale desfăşurate până la data de 8 iunie 2026, consultări care, de altfel, au avut un caracter pur formal şi s-au desfăşurat într-un interval extrem de redus, de cel mult două ore pentru fiecare familie bugetară.

În aceste condiţii, persistă o serioasă îngrijorare cu privire la intenţia Guvernului de a continua procedura de adoptare a proiectului fără o consultare reală şi efectivă a partenerilor sociali şi fără integrarea observaţiilor şi propunerilor formulate de aceştia", se arată în documentul trimis celor două formaţiuni politice.

Sindicatele reclamă că proiectul este împins fără dialog social real

În opinia sindicaliştilor, această situaţie este cu atât mai preocupantă cu cât: Guvernul demis se află în regim interimar; Parlamentul se află în vacanţă; dezbaterile reale sunt limitate, inclusiv prin posibilitatea exercitării votului electronic de către parlamentari; proiectul nu a fost supus unui dialog social autentic şi nici dezbaterii în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social.

Ce spunea Bolojan pe 30 iunie despre Legea salarizării unitare

Premierul interimar Ilie Bolojan afirma, pe 30 iunie 2026, că proiectul de lege privind salarizarea în sistemul bugetar trebuie adopt în sesiunea extraordinară a Parlamentului, "cu toate neajunsurile" sale, menționând că acesta reprezintă un jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Bolojan a lăsat să se înţeleagă că sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea fi convocată în a doua jumătate a lunii iulie.

Vezi și - Profesorii, scoși în stradă de legea salarizării. Protest în fața Guvernului și Parlamentului