Profesorii, scoși în stradă de legea salarizării. Protest în fața Guvernului și Parlamentului / Update

Protest al salariaților din Educație. Sursa foto: Agerpres/ foto din 08.09.2025

Sindicaliștii din învățământ organizează miercuri proteste în fața Guvernului și a Parlamentului, exprimându-și nemulțumirea față de prevederile incluse în proiectul noii legi a salarizării.

Update - Solicităm Guvernului retragerea imediată din dezbaterea publică a Proiectului Legii salarizării

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, care reprezintă peste 300.000 de angajați din învățământul preuniversitar, universitar și cercetare, cer Guvernului retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” – organizații sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de negociere colectivă învățământ preuniversitar, universitar și cercetare, reunind interesele a peste 300.000 de salariați – solicită ferm Guvernului României retragerea imediată din dezbaterea publică a Proiectului de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Varianta de proiect pusă în dezbatere reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, o sfidare fățișă a angajamentelor asumate anterior în fața salariaților din învățământ și a opiniei publice, precum și o dovadă incontestabilă de dispreț la adresa întregului sistem național de învățământ. În loc să corecteze anomaliile din trecut, acest proiect afundă și mai mult statutul personalului didactic în precaritate și impredictibilitate.

Principalele probleme care impun retragerea de urgență a proiectului:

Încălcarea flagrantă a OUG nr. 57/2023: Draftul actual ignoră complet actul normativ obținut în urma protestelor masive din ultimii ani. OUG nr. 57/2023 stabilește clar și fără echivoc că baza de calcul pentru salarizarea din învățământ trebuie raportată la salariul mediu brut pe economie pentru profesorul debutant, principiu radiat din proiectul de lege. De asemenea, grila de salarizare trebuie astfel construită încât să țină cont de evoluția în carieră pentru motivarea corpului profesoral. Acest lucru înseamnă că este imperios necesar ca raportul dintre salariul de bază maxim (la gradația zero pentru un profesor din învățământul preuniversitar) și salariul profesorului debutant să fie de cel puțin 1,47:1. De ce pentru alte categorii socio-profesionale se ține cont de evoluția în carieră, iar pentru învățământul preuniversitar nu?



Nerespectarea acordurilor stabilite cu Banca Mondială și Ministerul Muncii: În anul 2024, s-a agreat ca salariul maxim al unui profesor din învățământul preuniversitar (cu gradul I și vechime maximă) să fie echivalat cu cel al unui medic specialist. În mod revoltător, actualul text legislativ propune o grilă în care diferența este de aproximativ 4.000 de lei în defavoarea profesorului.

Grile și coeficienți umilitori: Este de-a dreptul inacceptabil ca salariul maxim al unui profesor din învățământul preuniversitar să nu atingă nici măcar coeficientul 3 pe o scară de la 1 la 8! Prin această ierarhizare, personalul din școli este menținut în pătrimea inferioară a grilei de salarizare din sectorul bugetar.



Anularea sau diminuarea unor drepturi salariale. Acest proiect de lege anulează indemnizația pentru titlul științific de doctor, ceea ce conduce la pierderea atractivității studiilor doctorale și la reducerea veniturilor celor care beneficiază în prezent de această indemnizație.

Susținem necesitatea acordării în continuare a acestei indemnizații, dacă salariatul își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul științific de doctor. De asemenea, se propune acordarea unei sume fixe derizorii de aproximativ 400 de lei brut pentru activitatea deosebit de complexă a profesorilor diriginți, precum și diminuarea indemnizației pentru predarea în regim simultan, a indemnizației pentru cei care lucrează în zone izolate, a sporului pentru practică pedagogică etc.



Promisiuni neonorate din trecut: Cu ocazia adoptării Legii salarizării nr. 153/2017, lege prin care salariile medicilor au crescut consistent, iar mărirea acestora s-a făcut într-o singură tranșă, guvernanții de atunci au promis că, în următoarea lege a salarizării, următoarea categorie de salariați tratată cu prioritate va fi cea a profesorilor! Acum profesorii trebuie să mai aștepte. Până când? Un stat care, prin cei care-l conduc, nu este în stare să găsească resursele financiare pentru finanțarea corectă a educației este un stat eșuat!



Efectul cumulativ cu măsurile de austeritate din Legea nr. 141/2025: Acest proiect de lege vine pe fondul unui val de măsuri profund anti-educație deja impuse (creșterea numărului de elevi la clasă, majorarea normei didactice de predare, diminuarea tarifului la plata cu ora și ciuntirea/plafonarea indemnizației pentru titlul științific de doctor). Noua lege a salarizării nu face decât să lovească și mai rău într-un sistem de învățământ subfinanțat.



Asistăm la o decizie politică iresponsabilă, care tratează educația exclusiv ca pe o gaură în buget, nu ca pe o investiție în viitorul acestei națiuni. Dacă acest text nu este retras imediat pentru a fi reconstruit pe principii de echitate și respect, Guvernul își asumă în mod conștient provocarea unei crize profunde în sistemul de învățământ și declanșarea inevitabilă a unor noi acțiuni de protest.

Federațiile sindicale reprezentative din sistemul educațional avertizează că tăcerea sau mimarea consultării publice nu vor stinge revolta legitimă a colegilor. Dacă cei care gestionează acum problemele țării nu sunt capabili să facă o lege a salarizării echitabilă, prin care salariaților din educație să li se recunoască importanța muncii prestate, singura soluție este retragerea proiectului și începerea unor negocieri reale și serioase cu viitorul Guvern.

Educația cere respect!”, conform unui comunicat transmis de președinții celor 3 federații sindicale, respectiv Simion Hancescu, Marius Ovidiu Nistor și Anton Hadăr.

Știrea inițială

Sindicaliştii din educaţie protestează, miercuri, în faţa Guvernului şi a Parlamentului, fiind extrem de nemulţumiţi de prevederile proiectului noii legi a salarizării, au transmis reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Conform unor surse sindicale, la protest sunt aşteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane.

"Destul! Educaţia cere respect! Dragi colegi, mâine ieşim din nou în stradă. Ne strângem în Piaţa Victoriei pentru a ne cere drepturile!", a transmis Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret".

Protestul va începe la ora 10:00, în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului. DC NEWS va veni cu principalele informații în cadrul acestui articol.

Protest în fața Guvernului și apoi marș spre Parlament

Sindicaliştii vor protesta în faţa Guvernului şi apoi se vor deplasa către Parlament.

"Măsurile de austeritate impuse recent şi nepăsarea guvernanţilor faţă de angajamentele asumate în anii trecuţi ne obligă să ieşim din nou în stradă. Fără o reacţie fermă şi unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate. (...) Fiecare angajat din educaţie are dreptul la condiţii socio-profesionale decente şi la recunoaşterea muncii depuse prin salarii corecte. Fiecare copil are dreptul la o educaţie de calitate", a mai transmis Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Noua lege a salarizării "condamnă" profesorii la sărăcie, acuză sindicaliștii

"Varianta de proiect al noii legi a salarizării unitare reprezintă "o încălcare flagrantă a legislaţiei în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate faţă de organizaţiile sindicale şi o dovadă incontestabilă că Guvernul, preşedintele României şi partidele politice îngroapă educaţia, în loc să o trateze ca pe fundamentul pe care se construieşte viitorul unei naţiuni", afirmau sindicaliştii la finalul lunii aprilie.

Precizările Jandarmeriei Capitalei

Manifestaţia va avea loc între orele 10:00-14:30 şi este organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater, potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei.

Adunarea publică a fost declarată şi avizată în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului Bucureşti, astfel:

între orele 10:00-11:00, adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei - alveola centrală;

între orele 11:00-12:00, adunare publică în Piaţa Victoriei - alveola centrală;

între orele 12:00-13:00, deplasare pe traseul Calea Victoriei - Pod Naţiunile Unite - bulevardul Naţiunile Unite - traversare bulevardul Libertăţii - punct final alveolă Parc Izvor şi bulevardul Naţiunile Unite (segmentul cuprins între bulevardul Libertăţii şi strada Izvor, sensul de urcare);

între orele 13:00 - 14:00, adunare publică în alveola Parc Izvor;

între orele 14:00-14:30, defluirea totală a participanţilor.

Participanţii la manifestaţie care vor face deplasarea în mod organizat către Bucureşti cu autocare şi microbuze pot folosi ca loc de debarcare parcarea din alveola Kiseleff. Accesul acestora se va face doar prin şos. Pavel D. Kiseleff, dinspre Arcul de Triumf, precizează Jandarmeria.

Cum va fi afectat traficul rutier din Capitală

Totodată, Brigada Rutieră transmite că traficul rutier în Piaţa Victoriei va fi resistematizat în ziua protestului, prin asigurarea traficului pe două benzi de circulaţie pe sens, în faţa Guvernului României.

"Organizatorul informează că va permite accesul la manifestaţie doar persoanelor sau grupurilor de persoane care fac parte din organizaţiile sindicale. Astfel, vor fi permise doar sloganuri sindicaliste, iar, în caz contrar, jandarmii vor acorda sprijin organizatorului pentru îndepărtarea persoanelor semnalate de acesta", notează sursa citată.