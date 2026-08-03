Paradox pe Dunăre: Centrala de la Kozlodui funcționează normal, în timp ce la Cernavodă, Armata intervine de urgență. De ce rezistă bulgarii

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Deși seceta istorică de pe Dunăre a forțat Ungaria să oprească centrala de la Paks, reactoarele bulgărești de la Kozlodui continuă să funcționeze normal. Autoritățile de la Sofia dau asigurări că producția este sigură pentru cel puțin încă trei săptămâni, în timp ce monitorizează situația împreună cu România și Serbia.

Cele două unităţi operaţionale al centralei nucleare bulgare Kozlodui NPP continuă să funcţioneze normal, în pofida nivelului scăzut record al apelor Dunării, a anunţat Ministerul Energiei de la Sofia, informează Novinite și Agerpres.

Deja nivelul neobişnuit de scăzut al Dunării a forţat Ungaria să suspende operaţiunile singurei sale centrale nucleare, cea de la Paks, o premieră în ultimii 44 de ani, şi generează provocări operaţionale pentru facilităţile nucleare din alte ţări de-a lungul fluviului. În pofida acestor condiţii, unica centrală nucleară a Bulgariei rămâne complet operaţională, a precizat Ministerul Energiei.

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Bulgaria: Măsuri pentru gestionarea și utilizarea apelor Dunării



Experţii din energie citaţi de minister estimează că nu va fi nevoie, cel puţin trei săptămâni, de o reducere semnificativă a capacităţii de generare la Kozlodui, dacă nivelul apelor Dunării continuă să scadă la rata medie înregistrată săptămâna trecută.

Deja au fost luate măsurile necesare pentru a menţine informate instituţiile relevante din Bulgaria şi pentru întărirea coordonării internaţionale conform acordurilor existente privind gestionarea şi utilizarea apelor Dunării, a indicat Ministerul Energiei. De asemenea, autorităţile de la Sofia menţin constant comunicarea la nivel înalt cu omologii din Serbia şi România, care monitorizează evoluţiile hidrologice şi potenţialul impact asupra infrastructurii energetic din regiune.

Şi ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic, a anunţat duminică că nivelul scăzut record al apelor Dunării determinat de secetă a obligat hidrocentralele din Serbia să-şi reducă drastic producţia, până la doar 20% din capacitate. În Serbia, termocentralele asigură aproximativ 70% din energia electrică, în timp ce hidrocentralele furnizează 30%.

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Din cauza deficitului prelungit de precipitaţii şi a căldurii extreme care afectează Europa încă din primăvară, nivelul apelor Dunării a atins minime istorice în unele zone. Meteorologii sârbi estimează că nu vor exista precipitaţii semnificative de-a lungul cursului fluviului în următoarele cinci sau şase săptămâni, în timp ce consumul creşte pe fondul utilizării sistemelor de aer condiţionat în timpul unui nou val de căldură extremă.

"Îndemn cetăţenii să utilizeze energia electrică în mod responsabil, pentru a ne ajuta să depăşim această perioadă de secetă", a subliniat oficialul.

Ungaria a oprit singura sa centrală nucleară

Ungaria a oprit centrala de la Paks, singura sa centrală nucleară, din cauza nivelului scăzut al Dunării. Prim-ministrul ungar Peter Magyar a anunţat că este o "premieră în 44 de ani". Între timp, Armata României aruncă în aer o stâncă pe Dunăre pentru a devia cursul apei spre centrala nucleară de la Cernavodă.

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a anunţat, duminică, 2 august, oprirea singurei centrale nucleare a ţării sale, o "premieră în 44 de ani", din cauza nivelului prea scăzut al Dunării. Între timp, la noi, se fac operațiuni urgente pe Dunăre pentru ca reactorul 2 al Centralei Cernavodă să poată fi menținut funcțional. Armata României va detona o stâncă pentru a devia cursul apei spre centrala nucleară de la Cernavodă.

De ce la bulgari se poate? Care ar putea să fie motivul?

Centrala Nucleară de la Cernavodă nu captează apă direct din cursul principal al Dunării, ci din brațul Dunărea Veche (prin canalul de aducțiune de la Seimeni/Cernavodă).

Când debitul fluviului scade dramatic, apa tinde să se scurgă preferențial pe brațul principal Bala - Borcea (care a fost adâncit de-a lungul timpului). Brațul Dunărea Veche rămâne practic fără debit sufient, iar apa nu mai ajunge la nivelul minim necesar la sorburile de captare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă.

De cealaltă parte, Centrala Nucleară de la Kozlodui (Bulgaria) beneficiază de un mare avantaj. Aceasta este amplasată direct pe malul bulgăresc al cursului principal neîntrerupt al Dunării. Chiar dacă debitul scăzut creează probleme operaționale, Kozlodui primește întregul debit cumulat al Dunării în acel punct (inclusiv apa venită din Serbia, după confluențele cu Morava și alte râuri mari).