Avion rusesc, interceptat de Polonia în Marea Baltică. Este al 4-lea în ultimele două săptămâni

Foto: Unsplash

Polonia anunţă interceptarea unui avion de recunoaştere rusesc deasupra Mării Baltice.

Forţele aeriene poloneze au interceptat din nou un avion de recunoaştere rusesc deasupra Mării Baltice, a anunţat vineri guvernul de la Varşovia, care a publicat noi detalii în legătură cu prăbuşirea unei rachete ruseşti pe teritoriul polonez cu o zi înainte, relatează dpa și Agerpres.

Două avioane de vânătoare poloneze F-16 au fost ridicate de la sol ca răspuns la detectarea unui avion de recunoaştere rusesc Il-20 la 40 de kilometri nord de staţiunea de coastă Kolobrzeg, a scris ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, pe X.

"Din nou, un avion se afla în spaţiul aerian internaţional fără un plan de zbor şi cu transponderul oprit", a declarat ministrul

adăugând că aeronava nu a pătruns în spaţiul aerian polonez.

Varşovia a anunţat că zborurile de recunoaştere ruseşti în largul coastei sale s-au intensificat recent.

La mijlocul lunii iulie, forţele aeriene poloneze au interceptat avioane de luptă ruseşti trei zile la rând, piloţii stabilind contact vizual cu echipajul avioanelor şi le-au semnalizat să părăsească zona.

Incidentul de vineri are loc la o zi după ce oficialii polonezi au confirmat că racheta care s-a prăbuşit pe un câmp din apropierea satului Tarnawa Kolonia, la sud de oraşul Lublin şi la 90 de kilometri de graniţa cu Ucraina, era o rachetă de croazieră rusească CH-101 capabilă să transporte un focos nuclear. Racheta a explodat la impact. Nicio persoană nu a fost rănită.

CITEȘTE ȘI - Un roi de drone, detectat la frontiera cu Ucraina. Două aeronave au fost ridicate, iar un mesaj RO-Alert a fost emis în Tulcea

Și alte avioane rusești au fost interceptate în Marea Baltică

De curând, ministrul polonez al apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a avertizat în legătură cu noua lege rusă care justifică intervenţiile armatei în afara ţării pentru a apăra drepturile culturale şi lingvistice ale cetăţenilor ruşi din teritoriile altor ţări, alertând că aceasta ar putea să ducă la o "intensificare progresivă" a provocărilor din partea Moscovei.

Ministrul polonez a amintit, în declaraţii pentru postul de radio RMF 24, că "în ultimele două săptămâni au fost interceptate trei avioane militare ruse în Marea Baltică" şi că recent "trei drone ruseşti au fost doborâte pe teritoriul României", afirmând că "această situaţie are loc după ce Duma (de Stat/camera inferioară a parlamentului rus) a modificat legea respectivă în urmă cu două luni".