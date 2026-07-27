De ce ne provoacă Rusia? Bogdan Chirieac: Acum plătim prețul

Imagine ilustrativă cu interceptarea unei drone kamikaze ruse de tip Shahed. Photo source: ArmyInform

Analistul politic Bogdan Chirieac atrage atenția asupra situației României în contextul provocărilor lansate de Rusia. Patru zile la rând, rușii au ”șicanat” spațiul aerian românesc cu drone cu explozibili.

Alertă de securitate în România, după ce trei drone rusești au fost doborâte vineri, sâmbătă și duminică, pe teritoriul țării, de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Astăzi, o nouă alertă a fost emisă, în contextul în care o astfel de dronă a ”șicanat” spațiul aerian românesc.

Analistul politic Bogdan Chirieac a spus, la Realitatea Plus, că ”ar trebui să fim profund îngrijorați, nu să ne îngrijorăm acum”. Acesta a punctat: ”Nu doar îngrijorați, până acum trebuia să luăm măsurile necesare, să discutăm cu aliații din NATO, să primim ajutor în apărarea antiaeriană anti-dronă din partea națiunilor mai bogate din UE. Avem toate motivele de îngrijorare și, mai ales, avem acest mare semn de întrebare: De ce ne provoacă Rusia? Și astăzi a fost o provocare, au băgat drona în spațiul aerian românesc și au scos-o, până s-o intercepteze, pentru că acum știu care este timpul de interceptare.

Nu este întâmplător că aceste drone ajung pe teritoriul țării noastre. Trei zile la rând, trei drone doborâte și acum a patra dronă, deci ziua următoare, a intrat și a ieșit înainte ca aviația de vânătoare a României să se poată ridica pentru a o intercepta.

Acum rușii știu că avem nevoie de 10-12 minute pentru a intercepta drona. Au scos-o înainte și au bubuit-o în Ucraina.

Armata a spus că era cu expozibil și a lovit o țintă din Ucraina. Nu e joacă! Ne-au spus și că celelalte drone interceptate erau de tip Shahed, care nu sunt drone de recunoaștere, sunt de luptă, de atac” a atras atenția analistul politic Bogdan Chirieac, concluzionând: ”Avem toate motivele de îngrijorare în privința securității țării noastre și nu mi se pare că cineva este implicat cu adevărat. Poate doar președintele, dar, fără Guvern, nu are ce face”.

Întrebat dacă suntem pregătiți, analistul politic a mai spus: ”Nu suntem pregătiți, cu ce să fim? Sunt pregătiți piloții de F-16, dar Armata, în ansamblul ei, nu este. Nu am făcut ce trebuia de-a lungul timpului și acum plătim prețul”.

Amintim că trei drone militare au fost doborâte în România, în ultimele trei zile:

Vineri, 24 iulie: prima dronă a fost doborâtă pe un câmp agricol din județul Buzău, în apropierea localității Padina, după ce a zburat aproximativ 200 km în interiorul țării. Sâmbătă, 25 iulie: a doua dronă a fost interceptată și distrusă rapid (în doar 11 minute) în Delta Dunării, la circa 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Duminică, 26 iulie: a treia dronă a fost neutralizată în siguranță deasupra apelor teritoriale ale Mării Negre, la 12 kilometri nord-est de localitatea Sulina.

Astăzi o a patra dronă a fost interceptată înainte de a părăsi spațiul aerian românesc.