Maia Sandu reacţionează, după ce România a doborât trei drone în trei zile

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. FOTO: Agerpres

Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, reacţionează, după ce Armata Română a doborât a treia dronă care a intrat ilegal în spaţiul aerian românesc în tot atâtea zile.

"O altă dronă rusească a fost doborâtă deasupra României astăzi. Condamnăm violarea sistematică a spaţiului aerian românesc de către Rusia. Spaţiul aerian românesc este şi spaţiul aerian al NATO şi al UE.

Aplaudăm curajul şi îndemânarea forţelor aeriene române.

Securitatea României este şi securitatea Republicii Moldova. Suntem alături de România", a scris Maia Sandu pe X.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat duminică dimineaţă doborârea celei de-a 3-a drone

"O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare.

Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri", a transmis preşedintele Nicuşor Dan.