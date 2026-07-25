Dragoș Pâslaru, plângere penală pentru deturnare de fonduri și abuz în serviciu. Șeful FSANP vede o corespondență cu dosarul lui Dragnea

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Dragoș Pâslaru, ministrul Fondurilor Europene, are o plângere penală pe numele său, pentru deturnare de fonduri la Ministerul Muncii, unde funcționează ca ministru interimar de 88 de zile. Șeful sindicatului polițiștilor din penitenciare, Cosmin Dorobanțu, care a făcut plângerea, vede o corespondență cu dosarul în care a fost condamnat Liviu Dragnea.

Liderul federațiilor sindicatelor din penitenciare din penitenciare (FSANP), Cosmin Dorobanțu, a sesizat Parchetului General că ministrul folosește fondurile și resursele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale într-un scop diferit de destinația legală a acestora, respectiv pentru negocierea proiectului Legii salarizării unitare și pentru asigurarea unui „secretariat tehnic” în beneficiul partidelor politice. Această activitate este atribuită prin lege unei alte instituții publice (aparatul de suport al Parlamentului), deci Pâslaru a depășit atribuțiile ministerului pe care îl conduce și a sfidat o hotărârea judecătorească executorie prin care instanța a suspendat procedura respectivă.

Fapta principală reclamată este deturnarea de fonduri, dar și abuzul în serviciu (art. 297 Cod penal) și nerespectarea hotărârilor judecătorești (art. 287 Cod penal), susține Dorobanțu, în plângerea înaintată Parchetului.

La data de 17.07.2026, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (denumit în continuare Ministerul) a publicat pe site-ul propriu, la rubrica Comunicate de presă, un proiect al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, prezentat ulterior reprezentanților partidelor politice la Palatul Cotroceni.

Ministrul care cunoștea, după cum rezultă din propriile declarații, că nu poate iniția proiecte de lege, întrucât face parte dintr-un guvern demis prin moțiune de cenzură, ar fi ignorat prevederile Constituției, inițiind procesul de adoptare a Legii salarizării unitare, scrie Dorobanțu în sesizarea penală.

Ministrul Dragoș Pâslaru a criticat decizia instanței de contencios administrativ care a suspendat procesul legislativ până la adoptarea unei hotărâri judecătorești definitive și a pus la dispoziția partidelor un ”secretariat” tehnic, folosind resurse ale Ministerului Muncii, arată Dorobanțu. Sesizarea îi vizează și pe unii reprezentanți ai Minsterului condus de Pâslaru, care l-ar fi ajutat pe ministru să încalce legea, în viziunea sindicaliștilor.

Corespondență cu dosarul în care a fost condamnat Liviu Dragnea

În plângerea penală, publicată de avocatul Adrian Toni Neacșu pe pagina sa de Facebook, se invocă precedentul Liviu Dragnea, care ar fi fost condamnat pe o speță similară.

”Precizez, scrie Dorobanțu în plângerea penală, pentru acuratețea comparației solicitate, că Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru instigare la abuz în serviciu, iar nu pentru deturnare de fonduri, în legătură cu menținerea nejustificată în funcție, la DGASPC Teleorman, a două persoane care, deși remunerate din bugetul acestei instituții publice, desfășurau în realitate activități în folosul unui partid politic. Aceeași structură factuală — resurse bugetare alocate unei instituții publice, folosite pentru o activitate din afara scopului lor legal, în beneficiul unei formațiuni politice — se regăsește, în opinia mea, cu și mai mare claritate în situația de față, unde nu este vorba de două persoane, ci de întregul aparat de resurse (personal, expertiză, logistică) mobilizat de Minister pentru susținerea unei inițiative legislative a partidelor.

Menționez că într-o atare situație, atât încadrarea în abuz în serviciu (reținută în cazul Dragnea), cât și cea în deturnare de fonduri, pot fi concurente sau alternative, urmând ca organele de urmărire penală să stabilească, pe baza probatoriului, încadrarea corectă; solicit însă ca examinarea să pornească, cu prioritate, de la art. 307 Cod penal, ca infracțiune care descrie cel mai exact fapta de folosire a resurselor unei instituții publice în alt scop decât cel legal alocat”, se arată în plângerea citată.

Bugetul de personal și de funcționare al Ministerului, timpul de lucru al angajaților acestuia și contractele de expertiză (inclusiv cu echipa Băncii Mondialeau ca destinația legală elaborarea și aplicarea politicilor publice specifice domeniului muncii și protecției sociale, nu asistență tehnică pentru inițiative legislative parlamentare, activitate care dispune de o structură de finanțare proprie, distinctă, prevăzută de art. 9 și art. 38 din Legea nr. 96/2006. Schimbarea destinației fodndurilor o reprezint: alocarea efectivă a acestor resurse — potrivit chiar declarațiilor publice ale ministrului — pentru un rol de „secretariat tehnic” pus la dispoziția partidelor politice, în cadrul unui exercițiu de mediere solicitat de Administrația Prezidențială, pentru pregătirea unei inițiative legislative pe care Guvernul recunoaște că nu o poate promova el însuși”, se susține în plângerea înaintată Parchetului.

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