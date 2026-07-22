„Marie Curie” nu mai are asistente pentru bebelușii de la ATI. Alexandru Nazare anunță deblocarea a 22 de posturi. „Avizăm pe loc”

Spitalul „Marie Curie” din București. Sursa foto: Agerpres

După ce criza de personal de la ATI Neonatală a Spitalului „Marie Curie” a dus la reducerea numărului de paturi, Ministerul Finanțelor anunță că este pregătit să avizeze deblocarea a 22 de posturi necesare secției.

Secția de Terapie Intensivă pentru nou-născuți a Spitalului „Marie Curie” din București traversează o criză de personal, după ce șapte asistente medicale au părăsit secția, iar posturile acestora nu au putut fi ocupate din cauza blocării angajărilor în sistemul public.

În aceste condiții, șeful secției, dr. Cătălin Cîrstoveanu, a solicitat Direcției de Sănătate Publică reducerea temporară a capacității secției de la 27 la 22 de paturi, pentru a evita suprasolicitarea personalului rămas și riscurile pentru nou-născuți. Deficitul de personal pune în pericol îngrijirea bebelușilor aflați în stare critică, potrivit dr. Cîrstoveanu.

Ministerul Finanțelor va aviza deblocarea a 22 de posturi

În acest context, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri că va propune în ședința de Guvern de joi, 23 iulie, aprobarea unui memorandum pregătit de Ministerul Sănătății pentru deblocarea a 22 de posturi la Spitalul „Marie Curie”, necesare pentru depășirea crizei de personal. Totuși, el a punctat că memorandumul propus de Ministerul Sănătății la începutul lunii iulie, care privește deblocarea a peste 7.000 de posturi, este unul diferit și se află încă în analiză.

„În condițiile în care Ministerul Sănătății, dată fiind situația de criză de la 'Marie Curie', pregătește un memorandum care vizează această situație - e vorba de 22 de posturi - Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc. În schimb, memorandumul care este în analiză, este unul care vizează 7800 de posturi cu un impact bugetar important, care nu e cuprins în bugetul acestui an și necesită analiză mult mai aprofundată pe toate zonele - distribuția acestor posturi și, bineînțeles, în urma acestui filtru, care este impactul. În ipoteza în care transmite acest memorandum astăzi, putem să-l aprobăm mâine în ședința de guvern de mâine, pentru 'Marie Curie', fără nicio problemă. Așteptăm acest memorandum și-l avizăm pe loc. Sunt convins că și premierul este de acord. Suntem în corespondentă și sunt sigur că domnul ministru (n.r. al Sănătății) va acționa”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Digi24.

Precizăm că, în mod normal, o asistentă ar trebui să îngrijească unul sau doi pacienți la ATI, însă, în prezent, la Spitalul „Marie Curie”, sunt situații în care o singură asistentă are în grijă patru sau chiar cinci bebeluși aflați în stare gravă, potrivit șefului secției. În același timp, între 10 și 15 nou-născuți din întreaga țară se află permanent pe lista de așteptare pentru un loc în secție.

Măsura reducerii numărului de paturi este una temporară și are rolul de a proteja pacienții deja internați, până la rezolvarea crizei de personal, conform sursei citate anterior.