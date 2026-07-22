Președinta Indiei vine în România după mai bine de 30 de ani. Va fi primită, joi, de Nicușor Dan la Cotroceni

Președinta Indiei, Droupadi Murmu - Foto Agerpres

Președintele Nicușor Dan o va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe președinta Republicii India, Droupadi Murmu, aflată într-o vizită de stat în România, desfășurată în perioada 23 - 25 iulie.

Președinta Republicii India, Droupadi Murmu va fi primită, joi, 23 iulie 2026, la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan.

Președinta Indiei va face o vizită de stat în România, în perioada 23-25 iulie 2026, la invitația părții române.

Ce vor vorbi Droupadi Murmu și Nicușor Dan

Potrivit Administrației Prezidențiale, ”convorbirile oficiale dintre cei doi șefi de stat vor viza consolidarea Parteneriatului Extins dintre România și Republica India în contextul aniversării anul viitor a 80 de ani de relații diplomatice bilaterale. Dialogul va urmări dezvoltarea relațiilor interumane prin intensificarea schimburilor culturale, academice, sportive, precum și în domeniile cercetării și inovării, alături de aprofundarea cooperării economice bilaterale.

Se remarcă, în acest sens, dinamica ascendentă a relației, evidențiată în special după adoptarea în 2024 a Declarației Comune de marcare a zece ani de parteneriat extins și pe fondul consolidării fără precedent a Parteneriatului Strategic dintre Uniunea Europeană și Republica India”.

Forum economic România - India

”În marja vizitei oficiale, va avea loc, la 24 iulie, un Forum economic bilateral, inaugurat de cei doi Șefi de stat, la care vor lua parte reprezentanți ai mediului de afaceri din România și din Republica India, precum și ai autorităților române.

Vizita de stat a Președintei Republicii India în România reprezintă un moment de referință în relația bilaterală, marcând reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel, după un interval de două decenii. Cea mai recentă vizită a unui șef de stat român în Republica India a avut loc în anul 2006, iar în 1994 a avut loc ultima vizită a unui Președinte al Republicii India în România”, mai notează Administrația Prezidențială.