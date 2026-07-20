Dublă lovitură pentru zootehnia românească: Comisia Europeană extinde carantina națională pe fondul noilor focare de pestă a micilor rumegătoare și variolă ovină. Uniunea se confruntă cu tot mai multe boli ale animalelor

Europarlamentara Georgiana Teodorescu, membră ECR / Foto: Crișan Andreescu

Europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu atrage atenția asupra noilor decizii adoptate de Comisia Europeană privind măsurile de urgență sanitare-veterinare aplicate României, ca urmare a evoluției epidemiologice severe a pestei micilor rumegătoare (PPR).

Conform unei analize comparative a deciziilor de punere în aplicare ale Comisiei Europene, situația s-a agravat pe parcursul ultimelor săptămâni, impunând o extindere teritorială semnificativă și o prelungire substanțială a perioadelor de carantină și supraveghere.



Noi focare de pesta a micilor rumegătoare în România



Dacă la data de 8 iunie 2026 fusese notificat un singur focar în județul Mureș, care a dus la restricții doar în județele Mureș și Sibiu, noua decizie a Comisiei Europene, din 13 iulie 2026, impune noi zone de restricție.

România a raportat Comisiei 3 noi focare de pesta micilor rumegătoare în exploatații de ovine și caprine din județele Mureș și Timiș (focarele RO-PPR-2026-00001 până la RO-PPR-2026-00004). Două dintre noile focare s-au înregistrat în județul Timiș, într-o zonă neafectată anterior. Prin urmare, județul Timiș a fost inclus oficial în lista zonelor supuse restricțiilor severe.

„Extinderea zonelor de restricție către vestul țării, prin confirmarea noilor focare din județul Timiș, reprezintă o lovitură extrem de grea pentru fermierii și crescătorii de animale din România. Trecerea de la un singur focar localizat în Mureș la restricții severe în trei județe întregi arată că este nevoie de o mobilizare excepțională din partea autorităților naționale. Interdicția de export aplicată întregului teritoriul național până la sfârșitul anului 2026 pune o presiune enormă pe sectorul zootehnic. Voi solicita Comisiei Europene sprijin și soluții de compensare pentru fermierii români afectați de aceste restricții drastice, dar în același timp fac un apel ferm către autoritățile sanitare-veterinare din România pentru o transparență maximă, un control riguros al aliniamentelor de biosecuritate și acțiuni rapide de izolare a focarelor, astfel încât să putem proteja fermele românești și să redeschidem piețele europene cât mai curând posibil.”



Noi focare de variolă ovină și caprină în România



De asemenea, situația epidemiologică a sectorului zootehnic este agravată de apariția concomitentă a altor afecțiuni grave, Comisia Europeană actualizând măsurile de urgență și în ceea ce privește variola ovină și variola caprină. În urma notificării unui nou focar în județul Buzău la data de 29 iunie 2026 — o zonă neafectată anterior —, restricțiile teritoriale au fost extinse semnificativ pentru a acoperi județele Mureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Ialomița, Buzău și Brăila, fiind stabilite zone de protecție (valabile până la 10 august 2026) și de supraveghere (până la 28 august 2026), urmate de măsuri suplimentare de carantină aplicabile până la 27 septembrie 2026.



Sectorul zootehnic din UE, cuprins de tot mai multe focare

În Grecia, Comisia Europeană a impus noi zone de restricție ca urmare a unor noi focare de variolă ovină și caprină. În plus, fermierii eleni se confruntă și cu o răspândire a bolii gurii și a picioarelor, cunoscută sub denumirea de febră aftoasă.

După ce României și Bulgariei li s-au interzis exporturile de ovine și caprine din pricina pestei micilor rumegătoare, Croașia a raportat la rândul său focare noi pe teritoriul național. Lituania, Polonia și Suedia au raportat focare de gripă aviară. Italia, Polonia, Croația au noi zone de restricție ca urmare a unor noi focare de pestă porcină.

Reclamă politică Deputat european Georgiana Tedorescu, membru al Parlamentului European pentru Grupul ECR

Această declarație politică se referă la activitatea sa în Parlamentul European.

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