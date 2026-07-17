Politicianul care poate răsturna alegerile. Anca Murgoci: Cât ați spus că ia AUR?! / Chirieac: Vrei un sondaj pe bune? Iată cifrele!

Anca Murgoci și Bogdan Chirieac

Cât ar lua AUR la anticipate?

În contextul discuțiilor tot mai intense despre posibile alegeri anticipate și despre evoluția partidelor în sondaje, analistul politic Bogdan Chirieac a prezentat, în cadrul unei discuții cu Anca Murgoci pe TikTok, rezultatele unui sondaj realizat pentru uz editorial de DC News - cu insitutul ARGUMENT -, explicând și care sunt, în opinia sa, limitele unei astfel de fotografii de moment.

Întrebat de Anca Murgoci cât ar obține AUR, Bogdan Chirieac a răspuns că formațiunea se află „spre 40%”. Bogdan Chirieac a zis însă că rezultatele trebuie interpretate cu prudență, deoarece există factori care pot modifica semnificativ tabloul electoral în timpul unei campanii. Analistul a adăugat că, în eventualitatea în care Victor Ponta își va înființa un nou partid, acesta ar putea atrage voturi atât din electoratul AUR, cât și din cel al PSD.

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Iată dialogul:

Anca Murgoci: Cât ați spus că ia AUR?

Bogdan Chirieac: Spre 40%.

Anca Murgoci: Așa de mult? De fapt, de puțin. Cititorii DC News și tiktokerii spun că ia și 70%.

Bogdan Chirieac: Hai să vorbim despre lucruri adevărate. Vrei un sondaj pe bune? E făcut de noi, cu casa noastră de sondaj ARGUMENT. Nu l-am dat publicității pentru că nu l-a comandat niciun partid politic. L-am făcut noi, ca să știm ce comentăm la DC News. AUR este la aproximativ 40%. Alianța PNL-USR este spre 30%, iar PSD este aproape de 20%. Dar problema acestui sondaj știi care este? Nu ia în seamă, pe de o parte, capacitatea de mobilizare a PSD-ului, cu cei 1.700 de primari în campanie, și nici partidul lui Victor Ponta. Dacă Victor Ponta își face partid, o să ia și de la AUR, și de la PSD. Despre asta este vorba, ca să știm cum stăm. Toată lumea vorbește despre alegeri anticipate și despre sondajele de opinie care sunt făcute cum știm că sunt făcute. Dar acesta este adevărul.

Anca Murgoci: Dumneavoastră sunteți de acord cu opinia lui Bogdan Chirieac? Mai vreți să spuneți ceva?

Bogdan Chirieac: Da, mai vreau să spun ceva. Nu este nicio opinie. Este realitate!







