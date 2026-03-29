Subcategorii în Politica

Sondaj CURS, topul partidelor: PSD, 24% şi PNL, 16%
Data publicării: 20:24 29 Mar 2026

Sondaj CURS, topul partidelor: PSD, 24% şi PNL, 16%
Autor: Anca Murgoci

AUR ar obţine 33% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, urmat de PSD cu 24% şi PNL cu 16%, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS.

Pe locurile următoare în privinţa intenţiei de vot la parlamentare se situează USR cu 9%, UDMR - 5%, S.O.S. România - 4%. Partidul Oamenilor Tineri - 3%. Alte partide adună împreună 6%.

Conform sondajului, opt din zece români spun că ţara merge într-o direcţie greşită

La întrebarea privind direcţia în care se îndreaptă România, 80% dintre cei chestionaţi au răspuns că lucrurile merg într-o direcţie greşită, în timp ce doar 17% spun că direcţia este bună.

Marea majoritate a românilor (89%) nu sunt mulţumiţi în ceea ce priveşte modul în care guvernul a gestionat criza carburanţilor, în timp ce doar 8% se declară mulţumiţi, iar 3% nu au o opinie, relevă un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS.

Potrivit cercetării, creşterea preţurilor la carburanţi a fost resimţită direct de majoritatea populaţiei. Astfel, 44% dintre români spun că impactul a fost mare, iar 37% susţin că impactul a fost foarte mare. Doar 11% spun că a fost mic, 5% foarte mic, iar 3% nu au răspuns.

În ceea ce priveşte soluţiile la această criză, românii înclină clar spre măsuri fiscale, a precizat CURS. 

Mai mult de o treime (36%) dintre cei chestionaţi cred că guvernul ar fi trebuit să reducă atât accizele, cât şi TVA-ul la carburanţi, 25% spun că era suficientă scăderea TVA-ului, iar 22% ar fi preferat reducerea accizelor. Totodată, 13% consideră că piaţa ar trebui lăsată liberă, iar 4% nu au o opinie.

Conform CURS, sondajul indică o preferinţă pentru intervenţie directă în preţuri.

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion de 1.517 persoane adulte, reprezentativ la nivel naţional, în perioada 23 - 27 martie. Metoda de culegere a datelor - CATI. Marja de eroare este de ą2,5%, la un nivel de încredere de 95%, iar datele au fost ponderate în funcţie de regiune şi mediul de rezidenţă.

