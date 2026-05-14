Scaun gol la Ce Se Întâmplă. Politicianul care nu a mai venit la emisiune. Răzvan Dumitrescu spune că e "caz unic"

Senatorul USR Ştefan Pălărie era invitatul săptămânii la Ce Se Întâmplă, emisiune moderată de Răzvan Dumitrescu. Cu mai puţin o oră înainte de emisiune, care se difuzează în direct pe canalele DC MEDIA, Ştefan Pălărie a anunţat că nu mai poate veni.

Ce motive a invocat senatorul USR? Răzvan Dumitrescu a explicat situaţia la începutul emisiunii şi a punctat că este "un caz unic".

"Suntem în direct la Ce Se Întâmplă, dar suntem în direct fără invitatul care confirmase astăzi prezenţa aici, în platoul DC NEWS, şi anume senatorul USR Ştefan Pălărie. Dânsul era invitat, confirmat, am discutat şi aseară. Astăzi, cu puţin timp în urmă, am primit un mesaj că din motive tehnice, toată ziua i s-a dat peste cap. La 11:17 am primit acest mesaj. După care m-a sunat asistentul domniei sale să îmi comunice că domnul senator nu poate să ajungă sau întârzie foarte mult, emisiunea fiind în direct .Este caz unic, să anunţi cu mai puţin de o oră înainte că nu poţi ajunge la o emisiune", a declarat Răzvan Dumitrescu.

În platou, lângă Răzvan Dumitrescu, se afla şi Anca Murgoci, redactor şef DC NEWS, dar şi un scaun gol.

"Haide să explicăm de ce este şi acest scaun gol aici. Am zis că dacă întârzierea e de 5,6,7, 10 minute, un sfert de oră, domnul senator este binevenit să se aşeze aici pe scaun", a punctat Răzvan Dumitrescu.

"Să ne explice de ce suntem în gaura economică, domnule Răzvan Dumitrescu", a precizat şi Anca Murgoci.

Printre subiectele pe care ar fi trebuit să le abordeze jurnalistul Răzvan Dumitrescu cu senatorul USR Ştefan Pălărie se numărau: culisele crizei politice, Guvernul pe care îl vrea preşedintele Nicuşor Dan, temele care au dus la destrămarea coaliţiei, programul SAFE, dar şi dacă noul premier va fi ales şi pe criterii geopolitice.

Ştefan Pălărie i-a dat mesaj în direct lui Răzvan Dumitrescu

La 15 minute de la startul transmisiunii în direct, senatorul USR Ştefan Pălărie i-a transmis un mesaj jurnalistului Răzvan Dumitrescu,

"Primesc un mesaj, între timp, pe Whatsapp, de la domnul senator Ştefan Pălărie. O să îi dau citire, nu am nimic de ascuns. "Îmi pare teribil de rău pentru situaţia de astăzi. Factori total incontrolabili au stricat întregul program". Eu nu mă pot declara nici mulţumit, nici nemulţumit de acest mesaj. Judecă telespectatorii noştri acest răspuns, în contextul pe care noi l-am zugrăvit deja", a punctat Răzvan Dumitrescu.