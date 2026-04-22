Subcategorii în Politica

DCNews Politica
Data publicării: 10:49 22 Apr 2026

Consultări la Cotroceni. ”Aș vrea să existe cale de întoarcere”. Avertismentul lui Bogdan Chirieac: La mijloc e România, care riscă să fie zdrobită
Autor: Roxana Neagu

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu liderii coaliției de guvernare, după ce PSD și-a retras sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Potrivit...

Sunt consultări la Palatul Cotroceni, după ce PSD și-a retras sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Sun căutate soluții pentru viitorul guvernării. PSD vrea să continue în actuala coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan. Președintele Nicușor Dan a afirmat că va organiza câte runde de consultări vor fi necesare, precizând că rolul său este de mediator, astfel că nu se va poziționa de nicio parte politică. Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac a precizat, la Radio România Actualități, că ”Aș vrea să existe cale de întoarcere, fiindcă criza asta politică ne va afunda și mai mult din punct de vedere economic, dar și social, să știți, tensiunile sociale sunt uriașe acum în țara noastră. Dar cred că e un optimism deplasat de partea mea ca să spun lucrul acesta. Deci nu cred că cineva își va schimba punctul de vedere, nici domnul Grindeanu nu va renunța la dorința PSD-ului de a-l schimba pe domnul Ilie Bolojan, nici domnul Bolojan nu va renunța și nu va demisiona. Sunt două pietre tari, iar la mijloc e România, care riscă să fie zdrobită de lupta dintre ceilalți”. 

Ce ar însemna pentru România un guvern minoritar

Despre varianta unui guvern minoritar, pe care PSD a spus că nu o susține, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că acesta ar însemna ”instabilitate politică, cu consecințe directe în privința retrogradării României de către agențiile de rating și creșterea și mai mare a dobânzilor, România fiind țara din Uniunea Europeană care se împrumuta, înainte de criză, la cele mai ridicate dobânzi. Acum dobânzile vor fi și mai mari, iar noi suntem dependenți acum 100% de creditele pe care ni le acordă marile bănci internaționale”. 

Analistul politic mai precizează că vorbim despre ”un joc de putere, fiindcă mișcarea PSD-ului este inoportună”, explicând că social-democrații ar fi trebuit să amâne acest moment după 31 august, termenul limită pentru PNRR. 

Cea mai puternică poziție de negocieri, la Nicușor Dan

Bogdan Chirieac a adăugat că, acum, cea mai puternică poziție de negociere o are ”președintele Nicușor Dan. Poziție de negociere nu ai atâta vreme cât țara alunecă. Și țara alunecă, ăsta este cuvântul cel mai potrivit. Președintele Dan are putere de negociere, nu știu cum ar trebui să facă domnia sa, dar dânsul e președinte, n-avem noi de unde să știm”. 

Ulterior, analistul politic a întărit această idee: ”Magicianul ar trebui să fie domnul președinte Dan, în momentul ăsta, fiindcă dânsul l-a desemnat și pe domnul Bolojan și a avut încredere în domnia sa, mai ales când a dat în scris că nu va majora TVA-ul și primul lucru pe care l-a făcut domnul Bolojan a majorat TVA-ul. Înțeleg că relațiile dintre cei doi, înțelegem cu toții, sunt destul de reci. Probabil că din această cauză domnul Bolojan refuză să și demisioneze în momentul ăsta”. 

acest articol reprezintă o opinie
