PSD cere Parchetului să ancheteze prejudiciul produs de foștii premieri PNL în favoarea fraților Micula

"PSD a sesizat Parchetul General cu privire la unul dintre cele mai mari tunuri financiare din istoria României, produs și perpetuat de cei mai înalți reprezentanți liberali din Guvernul României, în favoarea fraților Ioan și Viorel Micula, recunoscuți în spațiul public drept „sponsori tradiționali” ai Partidului Național Liberal.

Sesizarea PSD are la bază deciziile abuzive ale fostului premier Ludovic Orban și presiunile ilegale exercitate de acesta în decembrie 2019, asupra unor funcționari guvernamentali, pentru executarea unei plăți ilegale de 912.500.000 lei, în favoarea fraților Micula. Trebuie subliniat că respectiva plată a fost dispusă de fostul premier „în deplină cunoștință a riscurilor de incompatibilitate cu dreptul Uniunii Europene”. ", transmite Biroul de Presă al PSD.

Atentat fără precedent la banii publici

"Valoarea uriașă a prejudiciului produs de Ludovic Orban și pasivitatea actualului premier demis Ilie Bolojan în apărarea intereselor statului român în acest litigiu constituie un atentat fără precedent la banii publici, cu scopul favorizării unor prieteni de partid.

Cei care clamau reformarea țării pentru justificarea creșterii de taxe și impozite se dovedesc a fi autorii sau complicii celui mai mare jaf din banii contribuabililor, realizat prin decizii și presiuni guvernamentale. Acest „prejudiciu cert, direct și deosebit de grav asupra bugetului” nu poate rămâne nesancționat într-un stat de drept!

PSD subliniază că Tribunalul Uniunii Europene a stabilit, prin decizie definitivă, că sumele plătite de Guvern fraților Micula, contrar obiecțiilor funcționarilor Ministerului Finanțelor Publice, reprezintă un ajutor de stat incompatibil cu dreptul Uniunii Europene. Prin urmare, așa-zișii pro-europeni au călcat în picioare valorile și principiile europene pentru a da satisfacție unor vechi „prieteni financiari” ai Partidului Național Liberal.

PSD precizează că prejudiciul produs în „Cazul Micula” este comparabil cu marele tun dat de foștii miniștri USR prin achiziția supradimensionată a vaccinurilor anti-COVID, care este anchetată în prezent de procurori", mai transmite sursa citată.

