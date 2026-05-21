Bugetul AFM prevede în 2026 investiții de miliarde de lei în infrastructură locală, eficiență energetică și stocare de energie
Data publicării: 21 Mai 2026

Bugetul AFM prevede în 2026 investiții de miliarde de lei în infrastructură locală, eficiență energetică și stocare de energie
Autor: Elena Aurel

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
În ședința de Guvern de astăzi a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Administrației Fondului pentru Mediu, fonduri care vor fi utilizate pentru finanțarea angajamentelor din sesiunile anterioare, continuarea programelor deja cunoscute, precum și pentru lansarea unor noi inițiative de mediu și eficiență energetică.

„În 2026, vom aloca resurse bugetare programelor de apă-canal și iluminat public, în vederea continuării investițiilor în infrastructura de bază a comunităților, precum și Programului Rabla Auto pentru persoane fizice, al cărui buget este majorat față de anul 2025, pentru a susține reînnoirea parcului auto național. Totodată, o noutate importantă o reprezintă alocarea a 400 de milioane de lei pentru programul de stocare a energiei cu baterii, care răspunde nevoii de echilibrare a sistemului energetic și de integrare eficientă a energiei din surse regenerabile”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Programul destinat dezvoltării infrastructurii de apă și canalizare beneficiază de una dintre cele mai importante alocări din bugetul AFM pentru anul 2026. Finanțarea de 1,5 miliarde de lei pentru proiecte de apă și canalizare vine în sprijinul unităților administrativ-teritoriale care au nevoie de investiții esențiale pentru extinderea și modernizarea serviciilor publice. Obiectivul programului este accelerarea dezvoltării comunităților locale și creșterea accesului populației la infrastructură publică modernă și eficientă.

AFM continuă finanțarea cu 700 de milioane de lei a proiectelor de modernizare a sistemelor de iluminat public prin implementarea tehnologiilor eficiente energetic. Prin acest program, administrațiile locale vor putea reduce costurile de funcționare și consumul de energie, contribuind totodată la reducerea emisiilor și la creșterea eficienței energetice la nivel local.

Programul de stocare a energiei cu baterii, cu o alocare de 400 de milioane de lei reprezintă una dintre principalele direcții strategice introduse în bugetul AFM pentru anul 2026 și răspunde nevoilor actuale ale sistemului energetic național. Creșterea accelerată a numărului de prosumatori și dezvoltarea producției de energie din surse regenerabile impun investiții complementare în capacități moderne de stocare. Investițiile în sisteme de stocare devin esențiale pentru dezvoltarea unei infrastructuri energetice moderne și pentru susținerea tranziției energetice a României.

Pentru Programul Rabla auto destinat persoanelor fizice vor fi alocate 300 de milioane de lei, un buget majorat față de anul precedent, pentru susținerea continuă a procesului de înnoire a parcului auto național și pentru încurajarea casării autovehiculelor vechi, poluante, în vederea achiziției de vehicule mai eficiente și mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride.

În anul 2026, AFM va susține cu un buget de 250 de milioane de lei, reconversia terenurilor degradate și extinderea suprafețelor împădurite, contribuind la reducerea riscului de deșertificare și la creșterea rezilienței climatice, prin protecția fondului forestier și în dezvoltarea infrastructurii verzi la nivel național.

Bugetul AFM pentru anul 2026 pune accent pe dezvoltarea durabilă, modernizarea infrastructurii publice și susținerea tranziției către o economie verde. Prin investițiile alocate pentru apă și canalizare, iluminat public eficient energetic, stocarea energiei, reînnoirea parcului auto și împăduriri, sunt sprijinite atât dezvoltarea comunităților locale, cât și reducerea impactului asupra mediului și creșterea calității vieții populației.

AFM
buget
investitii
eficiență energetică
programul rabla
