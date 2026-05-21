Dumitru Costin, președintele BNS, a declarat, în exclusivitate pentru DCNews, că grupul de lucru care a fost responsabil de întocmirea programului european de apărare SAFE a ocolit industria de apărare locală, mai multe instituții fiind ignorate în realizarea acestuia. Mai mult, România ar fi încălcat mai multe regulamente europene, existând riscul unor sancțiuni din partea Comisiei Europene.

Riscurile pentru România în urma regulilor încălcate din programul SAFE

„Analiza la care am avut acces și care înglobează informații date, declarații publice, evaluări juridice arată trei riscuri majore pentru România: un risc juridic european, pentru că s-au încălcat, în toată această perioadă, prin tot ce au făcut, regulamente europene, care sunt obligatorii; un risc penal administrativ intern cu implicarea DNA pe niște lucruri care sunt mai mult decât evidente. Al treilea risc identificat este cel strategic suveran, pentru că șapte dintre cele 15 contracte se duc la un singur operator economic - își creezi o megadependență economică industrială de un singur agent economic. Doamne ferește dacă se întâmplă ceva cu el, s-a terminat!”, a explicat Dumitru Costin, președintele BNS, în dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Posibile consecințe pentru România

„Apare un prim risc de la Comisia Europeană, pentru că s-a încălcat un regulament SAFE - clauza de monitorizare a respectării principiilor concurențiale. Dacă cineva îi ia, astăzi, la bani mărunți, ei nu pot dovedi acest lucru. Comisia Europeană, chiar dacă e vorba despre un împrumut, poate să spună: 'Îmi pare rău, ai încălcat regulamentul european, nu ai respectat principiile concurențiale, ai ales tu, pe criteriile tale netransparente, furnizorul - partenerul comercial. Pe cale de consecință, nu mai intră pe mecanismul recunoscut de CE'.

O să ajungem exact în situația pe care am trăit-o recent, care ne costă în continuare și pentru care nu răspunde nimeni în această țară - mă refer la persoane fizice. Rheinmetall ne va spune: 'Nu mă interesează că nu-ți mai finanțează, ai un contract în derulare. Du-te și împrumută-te' cu o dobândă de 7% de pe piața aia care abia te așteaptă. Noi trebuie să ducem contractul la bun sfârșit. Deci e un risc uriaș asupra prezentului și viitorului economiei și societății românești.

După au început să ia niște decizii prin mutarea unor programe, precum cel care reprezintă sistemul de armament individual. L-au mutat de la titularul de drept, MApN, și l-au dus la MAI. Asta ridică, din nou, mari semne de întrebare și reprezintă încălcări ale regulamentelor. Responsabil, pentru programul acesta, este MApN. Au fost evaluări făcute, a fost o dezbatere întreagă. A fost o competiție. La un moment dat, o formațiune politică din coaliția de guvernare susținea un producător, în timp ce o alta susținea alt producător. PNL și USR.

O altă chestiune extrem de periculoasă este că suntem, dacă ne uităm pe tot ceea ce se întâmplă în UE în cadrul acestui program, țara care și-a asumat, alături de Ungaria - care a pus 70% din toți banii ăștia în brațele unui partener economic, tot Rheinmetall, dar acolo există niște capacități de producție - să pună 68,3% din întregul buget în mâna lui Rheinmetall”, a explicat președintele BNS, Dumitru Costin, în exclusivitate pentru DC News și DC News TV.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a adăugat un detaliu interesant privind decizia luată de Polonia în legătură cu programul SAFE: „Premierul Donald Tusk și-a prezentat programul SAFE în Polonia, într-o conferință extraordinară de presă, în care au venit liderii Armatei, principalele ministere de resort, și în care a ținut neapărat să precizeze că doar 0,34% din bani merg către Germania. Și 12.000 de firme din Polonia!”

Programul SAFE (Security Action for Europe) este o inițiativă a Uniunii Europene menită să consolideze industria europeană de apărare și să sprijine investițiile comune în echipamente și capacități militare, pentru a crește autonomia și securitatea statelor membre.

