Data publicării: 21 Mai 2026

Lansarea datelor W.A.I.T. 2025. ARPIM prezintă raportul "Patients W.A.I.T. 2025"
Joi, 21 mai, de la ora 10:00, ARPIM prezintă datele raportului ”Patients W.A.I.T. 2025".

ARPIM va prezenta, joi, 21 mai 2026, datele raportului „Patients W.A.I.T. 2025". Este vorba despre cel mai comprehensiv studiu realizat la nivel european pentru Federația Europeană a Asociațiilor şi Industriei Farmaceutice (EFPIA), care oferă informații despre numărul de medicamente aprobate la nivel european în perioada 2021-2024 și compensate până la 5 ianuarie 2026, cât și despre perioadele de timp necesare, în medie, pentru ca pacienții europeni să aibă acces la ele. 

Evenimentul începe la ora 10:00 și este transmis și de DCNews și DCMedical, pe paginile de Facebook și conturile de Youtube ale celor două site-uri. 

Cele mai noi date ale studiului ”Patients W.A.I.T. 2025” vor fi prezentate cu focus pe poziția României în clasamentul european. De asemenea, va fi analizat decalajul în ariile cele mai sensibile (oncologie și boli rare), unde fiecare zi de întârziere costă vieți. În plus, evenimentul are ca scop identificarea cauzelor structurale ale întârzierilor, de la subfinanțarea cronică a sănătății la modelul actual de evaluare și compensare. 

În final, scopul ARPIM este identificarea de soluții pentru a putea salva vieți.

