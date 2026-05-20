DCNews Stiri 10 minute despre cum era omul Tudor Arghezi - VIDEO
Data publicării: 20 Mai 2026

EXCLUSIV 10 minute despre cum era omul Tudor Arghezi - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine captură cultura pentru toti Foto: Captură video Cultura pentru toți
Omul Tudor Arghezi este subiectul ediției de astăzi a emisiunii Cultura pentru toți.

Miercuri, 20 mai, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre cum era omul Tudor Arghezi.

Daniel Cristea-Enache este unul dintre cei mai importanți critici literari. S-a afirmat de foarte tânăr, fiind autorul a peste 1000 de cronici, primind nenumărate premii și distincții literare pentru cărțile sale și fiind inclus în Istoria critică a literaturii române. Editia a II-a, revăzuta si adăugită, a lui Nicolae Manolescu. Doctor în Filologie (summa cum laude), este conferențiar universitar la Facultatea de Litere, Universitatea din București.

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator și al emisiunii De Ce Citim, redactor la Luceafărul de dimineață și redactor-șef adjunct la De Spiritu et Anima, revista Bibliotecii Centrale Universitare Carol I.

Emisiunea va fi transmisă în premieră la DC News.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

