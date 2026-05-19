€ 5.2270
|
$ 4.4991
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2270
|
$ 4.4991
 
DCNews Stiri STOP abandonului școlar! Împreună ținem copiii în clase. Radu Leca, la Părinți Prezenți / VIDEO
Data publicării: 19 Mai 2026

EXCLUSIV STOP abandonului școlar! Împreună ținem copiii în clase. Radu Leca, la Părinți Prezenți / VIDEO
Autor: Loredana Iriciuc

STOP abandonului școlar! Împreună ținem copiii în școală. Radu Leca, la Părinți Prezenți VIDEO STOP abandonului școlar! Împreună ținem copiii în școală. Radu Leca, la Părinți Prezenți / VIDEO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 19 mai, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi cu psihologul clinician Radu Leca despre prevenirea abandonului școlar.

Campania națională de 30 de zile pentru prevenirea abandonului școlar a ajuns la final. În această perioadă, psihologul clinician Radu Leca a adus în fața dvs informații bazate pe psihologie și realitatea din școli, informații care au ajuns deja la aproape 20.000 de părinți, profesori, bunici din toată țara, dar și din străinătate.

A fost un efort constant, zilnic, construit cu un scopul să ne ajute să vedem la timp și să acționăm corect pentru copiii noștri. Astăzi ducem discuția mai departe. Îl avem alături pe Radu Leca, care răspunde întrebărilor venite de la părinți, din situații reale, din îngrijorări pe care poate le ai și tu.

Vorbim despre abandonul școlar, o problemă foarte gravă în care România ocupă primul loc în Uniunea Europeană, cu peste 16% dintre copii care părăsesc timpuriu școala.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre: 

Copilul care devine invizibil, înainte să dispară din școală

Rușinea care oprește copilul să mai ceară ajutor

Absența care pare mică, dar schimbă tot

Copilul care merge la școală, dar nu mai este acolo

Presiunea din familie și tăcerea copilului

Școala care nu mai este un loc sigur

Sărăcia care scoate copilul din sistem

Copiii rămași acasă, fără sprijin 

Momentul în care sistemul reacționează prea târziu

Ce poate face un părinte sau un profesor, chiar de azi

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 19 mai, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

---------------------------------------------------------------------------------

Pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente și relevante informații despre o creștere conștientă a copilului, vă invităm să vă abonați la notificările site-ului nostru, www.parintisipitici.ro, și să ne urmăriți pe canalele noastre de social media.

Dacă apreciați emisiunea noastră Părinți Prezenți, vă rugăm să o distribuiți mai departe și să o împărtășiți cu prietenii și familia voastră.

Vă mulțumim pentru implicare și pentru că sunteți alături de noi în călătoria spre o creștere conștientă și armonioasă a copiilor.

YouTube: https://www.youtube.com/@parintisipitici                                                                                  

YouTube: https://www.youtube.com/@dcnewsromania                                                                                                                         

Suntem prezenți și pe rețelele de socializare:

Facebook: https://www.facebook.com/parintisipitici                                                                                 

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro                                                                                                       

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv                                                                                        

Instagram: https://www.instagram.com/parintisipiticiro                                                                                                         

TikTok: https://www.tiktok.com/@parintisipitici.ro                                                                                

Threads: https://www.threads.net/@parintisipiticiro                                                                            

Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va8DkdgADTONrCn9kA34                                                                    

Grup Facebook: https://www.facebook.com/groups/1823716091455954       

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

parinti prezenti
radu leca
abandonul scolar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Ce paradox pentru Declic... Atacă „sistemul toxic”, dar nu refuză banii veniți din el. „Corupția” e rea doar până vine cu plicul? Mesajul care lovește în Declic
Publicat acum 15 minute
Câți bani ia, de fapt, Andra după Sala Palatului. Măruță face calculele publice
Publicat acum 48 minute
STOP abandonului școlar! Împreună ținem copiii în clase. Radu Leca, la Părinți Prezenți / VIDEO
Publicat acum 59 minute
Psihologia examenelor: Cum presiunea, orgoliul părinților și lipsa de comunicare distrug viitorul copiilor
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Cum încearcă PR-ul politic să ascundă criza. Răzvan Dumitrescu arată cum percepția bate realitatea
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Atac armat într-o destinație de vacanță iubită de români: Cel puţin 8 morţi, inclusiv copii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară
Publicat acum 5 ore si 18 minute
Culise din consultările AUR - Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Dan Dungaciu, pentru DCNews: Asta a fost discuția
Publicat acum 9 ore si 56 minute
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 54 minute
Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni
Publicat acum 2 ore si 45 minute
Bani din SAFE pentru firma unde lucrează consilierul Oanei Gheorghiu. Bogdan Chirieac: Cel puțin conflict de interese
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close