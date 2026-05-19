STOP abandonului școlar! Împreună ținem copiii în clase. Radu Leca, la Părinți Prezenți / VIDEO

Campania națională de 30 de zile pentru prevenirea abandonului școlar a ajuns la final. În această perioadă, psihologul clinician Radu Leca a adus în fața dvs informații bazate pe psihologie și realitatea din școli, informații care au ajuns deja la aproape 20.000 de părinți, profesori, bunici din toată țara, dar și din străinătate.

A fost un efort constant, zilnic, construit cu un scopul să ne ajute să vedem la timp și să acționăm corect pentru copiii noștri. Astăzi ducem discuția mai departe. Îl avem alături pe Radu Leca, care răspunde întrebărilor venite de la părinți, din situații reale, din îngrijorări pe care poate le ai și tu.

Vorbim despre abandonul școlar, o problemă foarte gravă în care România ocupă primul loc în Uniunea Europeană, cu peste 16% dintre copii care părăsesc timpuriu școala.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Copilul care devine invizibil, înainte să dispară din școală

Rușinea care oprește copilul să mai ceară ajutor

Absența care pare mică, dar schimbă tot

Copilul care merge la școală, dar nu mai este acolo

Presiunea din familie și tăcerea copilului

Școala care nu mai este un loc sigur

Sărăcia care scoate copilul din sistem

Copiii rămași acasă, fără sprijin

Momentul în care sistemul reacționează prea târziu

Ce poate face un părinte sau un profesor, chiar de azi

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 19 mai, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

