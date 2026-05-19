Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni

Tom Kane, actorul care i-a dat viață Profesorului Utonium din The Powerpuff Girls și celebrului Yoda din Star Wars: The Clone Wars, a murit la vârsta de 64 de ani.

Actorul s-a stins într-un spital din Kansas City

Reprezentantul său, Zach McGinnis, a declarat pentru TMZ că Tom Kane s-a stins luni, într-un spital din Kansas City, înconjurat de familie. Actorul suferea de complicații provocate de accidentul vascular cerebral pe care l-a suferit în 2020.

„Deși vocea lui a amuțit acum, personajele, poveștile și dragostea pe care le-a oferit lumii vor trăi pentru totdeauna”, a transmis reprezentantul său.

Pentru milioane de oameni, Tom Kane a fost vocea caldă și familiară a Profesorului Utonium, personajul care a marcat copilăria unei întregi generații prin serialul The Powerpuff Girls. Actorul a interpretat și personajul HIM, dar și numeroase alte roluri în animații, filme și jocuri video, inclusiv în seria Call of Duty.

Un tată devotat și un om iubit de familie

Potrivit apropiaților, dincolo de succesul profesional, Tom Kane a fost un familist convins și un om extrem de iubit de cei din jur. Împreună cu soția sa, a crescut nouă copii, trei biologici și șase adoptați sau aflați în plasament.

Ultima sa postare de pe Instagram îl arăta zâmbind alături de personajele din The Powerpuff Girls, într-o imagine care a emoționat fanii după anunțul morții sale.