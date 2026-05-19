Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni

Vocea care a făcut copilăria multor generații mai frumoasă s-a stins.
Tom Kane, actorul care i-a dat viață Profesorului Utonium din The Powerpuff Girls și celebrului Yoda din Star Wars: The Clone Wars, a murit la vârsta de 64 de ani.
Reprezentantul său, Zach McGinnis, a declarat pentru TMZ că Tom Kane s-a stins luni, într-un spital din Kansas City, înconjurat de familie. Actorul suferea de complicații provocate de accidentul vascular cerebral pe care l-a suferit în 2020.
„Deși vocea lui a amuțit acum, personajele, poveștile și dragostea pe care le-a oferit lumii vor trăi pentru totdeauna”, a transmis reprezentantul său.
Pentru milioane de oameni, Tom Kane a fost vocea caldă și familiară a Profesorului Utonium, personajul care a marcat copilăria unei întregi generații prin serialul The Powerpuff Girls. Actorul a interpretat și personajul HIM, dar și numeroase alte roluri în animații, filme și jocuri video, inclusiv în seria Call of Duty.
Potrivit apropiaților, dincolo de succesul profesional, Tom Kane a fost un familist convins și un om extrem de iubit de cei din jur. Împreună cu soția sa, a crescut nouă copii, trei biologici și șase adoptați sau aflați în plasament.
Ultima sa postare de pe Instagram îl arăta zâmbind alături de personajele din The Powerpuff Girls, într-o imagine care a emoționat fanii după anunțul morții sale.
de Anca Murgoci