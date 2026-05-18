Australia, decizie legată de producția de pământuri rare

Northern Minerals încearcă să atace poziția dominantă a Chinei în producția disprosiului, unul din metalele lantanide - din categoria pământurilor rare - utilizat la magneții permanenți indispensabili pentru vehiculele electrice, potrivit AFP.

Mai mulți investitori chinezi au încercat în ultimii ani să obțină participații majore în firma australiană respectivă.

Executivul de la Canberra s-a prevalat deja în 2024 de o lege privind investițiile străine pentru a obliga un alt grup de investitori legat de China să își cedeze acțiunile. Ulterior, în noiembrie 2025, chiar Northern Minerals a cerut să fie verificată de comisia australiană pentru evaluarea investițiilor străine.

'Aplicăm un cadru ferm și nediscriminatoriu pentru investițiile străine și dacă este necesar vom lua și alte măsuri pentru a ne proteja interesul național în acest dosar', a declarat într-un comunicat trezorierul Australiei, Jim Chalmers.

Sunt vizați șase acționari ai Northern Minerals - trei cu sediul în China, doi din Hong Kong și unul înregistrat la o adresă din Insulele Virgine Britanice.

China are unele din cele mai mari rezerve de pământuri rare din lume și printre puținele capacități de rafinare a acestor minerale la scară industrială. Multe state încearcă să elimine dependența de Beijing cu ajutorul unor resurse alternative.

SUA au încheiat în octombrie anul trecut un acord pentru facilitarea accesului la zăcămintele australiene de pământuri rare și alte minerale critice. Northern Mineral este una din firmele implicate în acord și deține drepturile asupra unui zăcământ important de disprosiu din Australia, prezentându-se ca o 'sursă alternativă fiabilă' la producția chineză, care furnizează 99% din acest metal pe piața mondială, precizează Agerpres.

Ce sunt pământurile rare. Sunt ele de fapt „rare”?



Mineralele din pământuri rare sunt un grup de 17 elemente chimice cu proprietăți magnetice, luminescente și electrochimice unice, esențiale pentru tehnologia modernă.

Cele 17 elemente de pământuri rare sunt: lantan (La), ceriu (Ce), praseodim (Pr), neodim (Nd), promiu (Pm), samariu (Sm), europiu (Eu), gadoliniu (Gd), terbiu (Tb), disprosiu (Dy), holmiu (Ho), erbiu (Er), tuliu (Tm), itterbiu (Yb), lutețiu (Lu), scandiu (Sc) și ytriu (Y).

Scandiul și ytriul nu fac parte din familia lantanidelor, dar utilizatorii finali le includ pentru că se găsesc în aceleași depozite minerale ca și lantanidele și au proprietăți chimice similare.

Denumirea „pământuri rare” este puțin improprie, deoarece aceste materiale se găsesc în toată scoarța terestră. Sunt mai abundente decât aurul, dar sunt dificil și costisitoar de extras și procesat și, de asemenea, dăunează mediului.

Australia este unul dintre cei mai mari producători globali de pământuri rare, deținând rezerve uriașe, în special în Australia de Vest .

Pământurile rare sunt, de asemenea, esențiale pentru armata americană. Sunt utilizate la avioanele de vânătoare F-35, submarine, lasere, sateliți, rachete Tomahawk și multe altele, conform unei note de cercetare din 2025 a CSIS.