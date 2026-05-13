€ 5.2056
|
$ 4.4479
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2056
|
$ 4.4479
 
DCNews Stiri „Mulți jucători” de tenis ar putea boicota un turneu de Mare Șlem. Madison Keys, declarații care agită lumea tenisului
Data publicării: 13 Mai 2026

„Mulți jucători” de tenis ar putea boicota un turneu de Mare Șlem. Madison Keys, declarații care agită lumea tenisului
Autor: Tiberiu Vasile

„Mulți jucători” de tenis ar putea boicota un turneu de Mare Șlem. Madison Keys, declarații care agită lumea tenisului

Madison Keys a declarat la Paris că „mulți jucători” de tenis ar putea boicota un turneu de Mare Șlem pentru a face presiuni asupra organizatorilor.

Aflată la Paris pentru a participa la Trofeul Clarins, un turneu din circuitul secundar, americanca Madison Keys (fosta numărul 5 mondial, în prezent numărul 19) a declarat pentru AFP că "mulţi jucători" ar fi pregătiţi să boicoteze o competiţie de Mare Şlem pentru a pune presiune pe cele patru turnee majore.

În timp ce jucătorii de top din circuitele ATP şi WTA cer de peste un an o cotă mai mare din veniturile din turneele de Mare Şlem, iar numărul 1 mondial Arina Sabalenka a declarat recent că este gata să le boicoteze pentru a fi implicată mai mult în decizii, câştigătoarea turneului Australian Open din 2025 consideră că un posibil boicot este "unul dintre acele lucruri despre care se vorbeşte până când se întâmplă în cele din urmă".

De ce participă la un turneu secundar

Întrebată de ce participă la un turneu secundar, lucru cu care nu este obişnuită, Madison Keys a răspuns: "M-am îmbolnăvit la Madrid şi nu am putut juca acolo, apoi nu am disputat atâtea meciuri câte mi-aş fi dorit la Roma (eliminare în runda a treia - n. r.). Am vrut să joc mai multe meciuri pe zgură, mă săturasem de antrenamente! Simţeam că sunt pe un drum bun după turneul de la Charleston (începutul lunii aprilie), dar ultimele două luni au fost cu suişuri şi coborâşuri. Aşadar (WTA 125 de la Paris) este o ocazie foarte bună de a-mi pune la punct pregătirea, nu doar pentru Roland Garros, ci şi pentru restul sezonului."

Câştigătoare a zece titluri, mai ales pe hard şi pe iarbă, Keys a fost întrebată dacă-i place să joace pe zgură.

"Când am început să joc pe această suprafaţă, nu-mi plăcea: e lentă, punctele sunt puţin mai lungi. Dar pe măsură ce au trecut anii, am început treptat să-mi placă modul diferit de a juca pe această suprafaţă. Apoi am avut ceva succes pe zgură (titlu la Strasbourg în 2024, finală la Roma în 2016), oamenii au început să-mi spună că sunt o bună jucătoare pe zgură, aşa că am ajuns să cred şi eu puţin mai mult asta (râde)", a spus ea.

"Cred că este foarte important ca jucătorii să aibă un cuvânt mai greu de spus"

Întrebată dacă ar fi pregătită, ca Arina Sabalenka, să boicoteze turneele majore dacă acestea nu ar satisface cerinţele jucătorilor, americanca a răspuns: "Cred că este foarte important ca jucătorii să aibă un cuvânt mai greu de spus atunci când se iau decizii majore care îi afectează. De mulţi ani, jucătorii au încercat să se aşeze şi să poarte o discuţie (cu organizatorii turneelor de Grand Slam). Nu a dus la prea multe. Acum (...), un număr mare de jucători s-au unit şi au convenit că, dacă (un boicot) este necesar, atunci vom boicota. Sper să nu se ajungă la asta. Dar este minunat să vezi atât de mulţi jucători, în special pe cei mai tineri, atât de dornici să lupte pentru toţi jucătorii."

Despre un boicot, ea a spus: "Cred că este unul dintre acele lucruri despre care oamenii vorbesc până când se întâmplă în sfârşit. Şi eu sunt gata (să boicotez). Şi simt că este ceva ce mulţi jucători sunt gata să facă. Să văd atât de mulţi oameni dispuşi să meargă atât de departe în numele tuturor jucătorilor, găsesc asta inspirator."

Despre implicarea sa personală în discuţiile cu turneele de Mare Şlem, Keys a spus: "Am făcut parte din consiliul jucătoarelor (la WTA) timp de mulţi ani, aşa că am fost extrem de implicată mult timp. De un an, sunt ceva mai puţin implicată. Dar avem mulţi jucători tineri care conduc lupta şi fac o treabă fantastică. Sunt încântată să-i susţin", conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Sorana Cîrstea, duel cu Coco Gauff pentru un loc în finala de la Roma
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tenis
mare slem
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
LinkedIn, companie deținută de Microsoft, pregătește concedieri
Publicat acum 17 minute
Temu, sancționată în Ungaria: consumatorii își primesc banii înapoi, în timp ce compania plătește amenzi de aproape 3,7 milioane de euro
Publicat acum 20 minute
Aproape 2 miliarde de euro în numerar, tranzitați prin România în ultimii ani. Semnal de alarmă privind spălarea banilor
Publicat acum 43 minute
„O armată de boţi, roboţi şi tiriboţi” pentru susținerea lui Bolojan. PNL, acuzat de Grindeanu că folosește metodele lui Călin Georgescu
Publicat acum 50 minute
„Donația” la POS care îți poate goli contul bancar. Ce se ascunde în spatele unei noi înșelătorii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 6 minute
Meniul cu care Nicușor Dan i-a așteptat la Cotroceni pe liderii B9. Ce au mâncat Nawrocki și Zelenski / Mark Rutte, preparate preferențiale
Publicat acum 11 ore si 19 minute
Horoscop 13 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 15 minute
Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Publicat acum 11 ore si 16 minute
BANCUL ZILEI: Ipocrizia...
Publicat acum 10 ore si 17 minute
Rata inflației a atins 10,7%: Economia României, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut / Update: Sorin Grindeanu, reacție
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close