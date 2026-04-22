Subcategorii în Sport

DCNews Sport Provocare pentru Cristi Chivu, după Inter - Como: „Nu o să spună niciodată asta!”
Data actualizării: 11:19 22 Apr 2026 | Data publicării: 11:18 22 Apr 2026

Autor: Andrei Itu

cristi chivu inter milano Antrenorul român de fotbal Cristian Chivu, tehnicianul echipei italiene Inter Milano. Sursa foto: Agerpres

Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, s-a calificat spectaculos în finala Cupei Italiei la fotbal, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Como pregătită de Cesc Fabregas, care a lansat indirect o provocare pentru tehnicianul român.

Răsturnare spectaculoasă de scor în Inter - Como

Como a condus cu 2-0 până în minutul 69, datorită golurilor marcate de Martin Baturina (32) şi Lucas Da Cunha (48), dar Inter a restabilit egalitatea graţie dublei lui Hakan Calhanoglu (69, 86). Apoi, a marcat golul decisiv prin Petar Sucic, cu un minut înainte de finalul timpului regulamentar.

Cesc Fabregas, în vârstă de 38 de ani, a pierdut trei din cele patru partide jucate contra lui Cristi Chivu în acest sezon, respectiv 0-4 și 3-4 în campionat, 0-0 în turul din semifinalele Cupei Italiei și 2-3 în returul de marți seară de la Milano.

La finalul confruntării, antrenorul Cesc Fabregas a vorbit despre cursul jocului Inter - Como, menționând că valoarea fotbaliștilor lui Inter este net superioară, fapt pentru care Cristi Chivu se află într-o asemenea postură favorabilă.

Cesc Fabregas, după Inter - Como: Chivu nu o să o spună niciodată! 

„Golul de 1-2 a schimbat un pic jocul, încă îmi amintesc ocazia lui Diao. Știu unde eram și de unde am început această poveste și am luptat pentru a ajunge în finala Cupei Italiei.

Aproape că am reușit să învingem Inter de două ori. Sunt calm, știu că acești băieți au jucat bine. Sunt foarte mândru. Știu cine sunt acești băieți, știu de unde au plecat și unde sunt în această poveste.

Am jucat contra unei echipe care joacă împreună de niște ani și va câștiga titlul în Serie A. Anul trecut au ajuns în finala Ligii Campionilor. Chivu nu o să o spună niciodată, dar când antrenezi asemenea jucători, ești mereu aproape să câștigi”, a declarat Fabregas, potrivit Gazzetta dello Sport.

Cu cine va juca Interul lui Chivu în finala Cupei Italiei

Inter Milano, liderul autoritar din Serie A, va juca finala Cupei Italiei pe data de 13 mai, la Roma, contra câştigătoarei meciului dintre Atalanta Bergamo şi Lazio Roma.

inter
como
cristi chivu
