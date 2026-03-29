Mircea Lucescu, internat de urgență, după ce a leșinat în timpul cantonamentului de la Mogoşoaia. UPDATE: Spitalul Universitar, precizări

UPDATE: Spitalul Universitar a venit cu precizări despre starea lui Mircea Lucescu

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal, Mircea Lucescu, va rămâne internat pentru monitorizare şi tratament de specialitate la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde a fost adus duminică în urma unei tulburări "majore" de ritm cardiac, a anunţat unitatea sanitară, transmite Agerpres.

"Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc. În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigaţiilor diagnostice şi intervenţiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti pentru monitorizare şi tratament de specialitate", se arată într-o informare transmisă de SUUB.

Știrea inițială:

Selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, ar fi fost transportat de urgență la spital, după ce ar fi leșinat în timpul antrenamentelor.

Potrivit primelor informații disponibile, antrenorului i s-ar fi făcut brusc rău. Totul s-ar fi întâmplat în cantonamentul de la Mogoșoaia, unde naționala de fotbal a României a revenit pentru scurt timp, înaintea deplasării la Bratislava, unde marți e programat amicalul cu Slovacia. La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, iar Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar pentru investigaţii suplimentare.

Mircea Lucescu a fost stabilizat de medicii la fața locului

"Federaţia Română de Fotbal doreşte să informeze publicul şi reprezentanţii mass-media cu privire la incidentul medical petrecut astăzi în cadrul cantonamentului echipei naţionale a României. În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În ce stare se află Mircea Lucescu

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate", a transmis Federația Română de Fotbal într-un comunicat.

Selecţionerul se confruntă cu o serie de probleme medicale. Reamintim că Mircea Lucescu a fost spitalizat de mai multe ori în luna decembrie și la începutul anului 2026.

Ultima oară el fusese internat în spital într-un spital din Capitală pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecţii subcutanate. Ulterior, Mircea Lucescu a plecat în străinătate pentru a obţine o a doua opinie privind o altă problemă medicală.

România va juca un meci amical pe 31 martie, cu Slovacia, la Bratislava.