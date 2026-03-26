Subcategorii în Sport

DCNews Sport Starul turc Hakan Calhanoglu dezvăluie „secretul” fericirii în căsnicie înainte de meciul România - Turcia
Data publicării: 11:44 26 Mar 2026

Starul turc Hakan Calhanoglu dezvăluie „secretul” fericirii în căsnicie înainte de meciul România - Turcia
Autor: Andrei Itu

hakan chalhanoglu si sotia sinem Hakan și Sinem Chalhanoglu - Foto Instagram Siinemm28

Înainte de meciul Turcia - România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026, vedeta turcilor Hakan Calhanoglu (32 de ani) a acordat un interviu despre viața sa personală.

Hakan Calhanoglu a vorbit în presa turcă, înainte de meciul România - Turcia, despre soția lui, Sinem, pe care a cucerit-o încă din copilărie.

Mijlocașul central, care evoluează la Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a glumit despre cum reușește să comunice eficient cu soția sa, care i-a dăruit trei copii.

Secretul fericirii în căsnicie, evidențiat de Calhanoglu înainte de meciul România - Turcia

„Secretul fericirii în căsnicie este să te poți înțelege cu celălalt fără să trebuiască să vorbești. Ea vorbește, iar eu nu o ascult. Lăsând gluma la o parte, sunt foarte norocos să fiu căsătorit cu o femeie precum Sinem", a declarat Hakan Calhanoglu, în presa turcă

Hakan Calhanoglu a recunoscut că, de-a lungul timpului, a învățat să lase de la el pentru binele relației, asta după ce chiar în primii ani de căsnicie despărțirea părea iminentă.

Hakan și Sinem Calhanoglu, dragoste cu năbădăi

Hakan și Sinem Calhanoglu se cunosc din adolescență și sunt căsătoriți din anul 2017, iar relația lor a trecut prin încercări.

La doar un an după nuntă, fotbalistul de la Inter a depus actele de divorț, anunțând pe rețelele sociale că s-a despărțit de soția lui. Atunci, Hakan se supărase că Sinem îl acuzase de infidelitate.

La rândul lui, Hakan a acuzat-o pe Sinem că unul dintre cei trei copii ar fi făcut cu alt bărbat. Ulterior, cei doi au trecut peste aceste momente dificile, iar căsnicia lor este acum văzută ca un model în Turcia.

Hakan Calhanoglu, posibil printre titulari la meciul Turcia - România, de la barajul pentru Cupa Mondială 2026

Hakan Calhanoglu, căpitanul Turciei, poartă numărul 10 și este așteptat să joace în primul 11 în meciul de diseară, chiar dacă a avut anumite probleme musculare, fiind incert pentru semifinala Turcia - România, din semifinala barajului la CM 2026. 

România se confruntă cu Turcia, astăzi, în semifinala play-off-ului de calificare la CM 2026, la Istanbul, pe stadionul Besiktas, de la ora 19:00, ora României.

