Becali a luat la țintă două vedete de la FCSB după meciul cu Universitatea Craiova: Doar pe ăștia doi îi cert

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a certat doi fotbaliști după prestația ”roș-albaștrilor” contra Universității Craiova.
Gigi Becali i-a reproșat lui Denis Alibec, felul în care a jucat, după ce atacantul a fost introdus în teren, în minutul 62. De asemenea, finanțatorul l-a criticat și pe Thiam.
”Alibec era supărat. L-am băgat în teren, nu? Și ce a făcut? Ce faci, mă? Dormi pe teren? La al doilea penalty, a lăsat mingea, este faza lui, dar eu aveam nevoie să facă pressing, să țină de minge. Thiam, la fel, ce faci, mă? Pierzi mingile? Doar pe ăștia doi îi cert”, a spus Gigi Becali.
Însă Gigi Becali l-a lăudat pe Florin Tănase, autorul unicului gol, marcat din penalty, chiar dacă fotbalistul a mai ratat o lovitură de la 11 metri.
”A ratat Tănase penalty, ce să zic? El a câștigat meciul. Niciodată nu m-am supărat pe un jucător care a ratat un penalty, pentru că n-are nicio vină. Una e să ratezi, alta e să pierzi mingea, să o dai la adversar sau să nu alergi”, a declarat finanțatorul FCSB, Gigi Becali, la Digi Sport.
FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională, într-un meci din din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.
Unicul gol al meciului a fost înscris Florin Tănase, în minutul 39, din penalty, după un fault făcut de Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea arbitrajului video VAR.
Campioana FCSB a mai primit un penalty (7), după un duel între Oleksandr Romanciuk şi Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra deciziei după ce a urmărit reluările.
În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a pierdut fotoliul de lider al clasamentului, fiind ocupat acum de Rapid București. Universitatea Craiova a obţinut un singur punct în ultimele trei etape. De asemenea, are doar o victorie în ultimele şase meciuri în toate competiţiile, două egaluri şi trei eşecuri (trei fără gol marcat).
de Val Vâlcu