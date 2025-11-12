Nelu Varga, patronul de la CFR Cluj, executat silit. Ce proprietăți de 4 milioane de euro vor fi scoase la licitație

Un ansamblu imobiliar de lux din Cluj-Napoca a fost evaluat la aproape 4 milioane de euro și scos la licitație publică de un executor judecătoresc. Scopul este de a se recupera niște datorii, unde Nelu Varga, alături de alte persoane, este obligat la plată.

Care este prețul de pornire și cauza executării silite

Potrivit documentelor oficiale publicate, bunul imobiliar, se află pe strada Cometei, nr. 16-20, în Cluj-Napoca. Are un preț de pornire de 19.901.823,00 de lei, respectiv aproximativ 3.999.000 de euro, fiind scutit de TVA.

Demarearea executării silite a fost cu scopul de a recupera sume restante rezultate dintr-un Contract de Împrumut cu Ipotecă Imobiliară semnat în anul 2019. Creditorii erau mai multe persoane fizice. Acest fapt aduce imperiul imobiliar al lui Nelu Varga sub presiunea vânzării forțate.

Ce va fi scos la licitație. Când va avea loc

La licitație va fi scos la vânzare un teren intravilan de 4.760 metri pătrați, un corp de clădire pe 4 niveluri cu o suprafață de 225 metri pătrați, un corp de clădire pe 5 niveluri cu o suprafață de 482 metri pătrați.

Construcțiile de pe terenul meționat sunt, de fapt, o vilă și un hotel din Cluj-Napoca. Imobilul a fost evaluat de un expert la 19.901.823 de lei, respectiv 3.999.000 de euro.

Licitația va avea loc pe data de 26 noiembrie, la ora 12:00. Neluțu Varga nu are voie să participe, nici personal, nici prin alți interpuși, scrie Cluj24.

Dezastru financiar la CFR Cluj

Vânzarea forțată ar putea afecta stabilitatea financiară a afacerilor lui Nelu Varga, inclusiv cea de la CFR Cluj. Zilele acestea s-a vehiculat, din nou, că CFR Cluj ar putea intra în insolvență, procedura ar fi fost cerută de mai mulți creditori care nu și-au primit datoriile.

Mai mult, dacă problemele financiare nu se vor rezolva, echipa din Gruia ar putea fi retrogradată direct în Liga a 2-a.

