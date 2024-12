Nouă români sunt nominalizaţi în ancheta pentru cei mai buni sportivi din Balcani în 2024

Dintre cei nouă români, şapte sunt canotori, lista fiind completată de înotătorul David Popovici, campion olimpic şi european la 200 m liber, campion european şi medaliat olimpic cu bronz la 100 m liber, şi halterofila Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la cat. 49 kg şi campioană europeană, cu record continental la total.

Au fost nominalizaţi sportivi din 13 ţări şi regiuni

Canotorii nominalizaţi sunt Andrei Cornea, Marian Enache, ambii campioni olimpici şi europeni la dublu vâsle, Simona Radiş, Ancuţa Bodnar, campioane olimpice la opt plus unu, vicecampioane olimpice şi medaliate europene cu bronz la dublu vâsle, Ioana Vrînceanu, Roxana Anghel, campioane olimpice şi europene la opt plus unu, vicecampioane olimpice şi campioane europene la dublu rame, Ionela Cozmiuc, vicecampioană olimpică şi campioană europeană la dublu vâsle - categorie uşoară, campioană mondială la schif simplu, categorie uşoară.



Au fost nominalizaţi sportivi din 13 ţări şi regiuni, Albania, Bulgaria, Bosnia-Herţegovina, Cipru, Croaţia, Grecia, Italia, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, România, Serbia şi Turcia.



Printre numele cunoscute se numără jucătorii de tenis Jannik Sinner, Novak Djokovic, Jasmine Paolini, Grigor Dimitrov, schioarea Federica Brignone, atletul Miltiadis Tentoglou, baschetbalistul Nikola Jokic, înotătorul Thomas Ceccon etc, conform Agerpres.

